Le plan d'épargne retraite a vu le jour le 1er octobre 2019, dans le cadre de la loi PACTE. Il avait vocation à rassembler et simplifier les multiples produits d'épargne retraite, et affichait un objectif de 3 millions de contrats à la fin 2022. Il a en fait d’ores et déjà séduit 6,2 millions d'épargnants, soit plus du double de ce qu’escomptait Bercy. Un succès que les professionnels qualifient d’« époustouflant » et qui pourrait continuer à être boosté par différents facteurs...

Le PER confirme sa réussite-iStock-fizkes

Une offre simplifiée

Le PER est venu remplacer les produits d'épargne retraite tels que le PERP, le contrat Madelin, le Perco ou le contrat « Article 83 », qui ne sont plus commercialisés depuis octobre 2020. Son but : proposer une offre plus simple et accessible, qui aujourd’hui ne repose plus que sur 3 produits : Le PER individuel (ou PERIN) qui fonctionne sur la base de versements volontaires, Le PER collectif (ou PERCOL) qui est ouvert à tous les salariés, et est alimenté par l'épargne salariale (intéressement, participation, abondement, CET), Le PER catégoriel (ou PERCAT) qui n’est ouvert qu’à certaines catégories de salariés, et est alimenté par des versements obligatoires ou des transferts entrant de fonds.

L’épargne entreprise a le vent en poupe

Selon les prévisions gouvernementales, les 3 millions de contrats qui étaient escomptés d’ici la fin 2022 devaient générer 50 milliards d’euros. In fine, ce sont près de 70 milliards d’euros d’encours qui sont actuellement détenus dans les PER (chiffres arrêtés au 30 juin 2022). Et si les contrats individuels représentent 43,6 milliards d’euros (soit plus de la moitié), l’épargne entreprise a, elle aussi, battu son plein ! Elle représente en effet 10,7 milliards de PER collectifs et 15,7 milliards de PER obligatoires.

« Mes contrats épargne retraite » le service en ligne qui aide à retrouver les économies

Le paradoxe de l’épargne salariale c’est que de nombreux Français qui en sont bénéficiaires l’ignorent ! Afin de leur permettre de retrouver ces actifs dits en « déshérence », le gouvernement a lancé en juillet 2022, un service en ligne appelé « Mes contrats épargne retraite ». Adossé à la loi du 26 février 2021, et répondant au « droit à l’information sur les droits acquis dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire », cette plateforme répertorie tous les produits d’épargne retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et leurs bénéficiaires. Elle a déjà permis à plus de 11 millions d’entre eux d’identifier des contrats à leurs noms...

Un dispositif fiscal incitatif

Si 80% des encours actuels des PER proviennent de transferts d’anciens contrats, la signature de nouveaux contrats reste cependant boostée par les incitations fiscales. Les versements volontaires sont en effet déductibles des revenus imposables, avec des plafonds conséquents : ils vont jusqu’à 32.909 euros pour un salarié et assimilé, et 76.101 euros pour un indépendant.

Plus de transparence sur les frais

Pour lutter contre l’opacité des frais que présentaient certains contrats, Bercy a légiféré. Ainsi, depuis le 1er juillet dernier, les frais de gestion prélevés doivent obligatoirement figurer dans les informations précontractuelles des contrats d’assurance vie, de capitalisation et des PER.