«Le pavillon fait partie du rêve français»: Attal promet de doper la construction de maisons

Le premier ministre considère que «ceux qui ont pu émettre des doutes» sur l’importance du pavillon, comme l’ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon, «se trompent».

« Oui, le pavillon fait partie du rêve français! » Gabriel Attal a été ferme: le premier ministre veut relancer la construction de maisons individuelles . Les Français dont on dit que leurs envies sont souvent en décalage avec la politique du gouvernement , apprécieront. « J’assume de vouloir continuer à permettre à tous les Français qui le veulent, de s’offrir leur propre maison . Ça fait partie du rêve de beaucoup de familles, de classes moyennes qui travaillent dur et aspirent à se loger, si c’est leur choix, dans une maison individuelle », a déclaré le chef du gouvernement, en déplacement à Villejuif (94) pour présenter les grandes lignes de son «choc d’offre».

« Ceux qui ont pu émettre des doutes, sur cette question, se trompent », a ajouté Gabriel Attal. Deux anciens ministres récents du Logement goûteront certainement peu cette pique à peine voilée à leur encontre. Il s’agit de Patrice Vergriete, qui vient de céder sa place à Guillaume Kasbarian , avait déclaré en novembre 2023, que « les belles zones pavillonnaires, c’était avant ». Un comble pour l’élu dunkerquois qui avait reconnu à la même époque, devant les sénateurs, « habiter lui-même une maison individuelle dans la zone la plus dense de Dunkerque » (voir ci-dessous) ! De son côté, Emmanuelle Wargon avait créé la polémique, en octobre 2021, en affirmant que « le modèle du pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse ».

A contrario les constructeurs de la maison individuelle , qui ne cessent d’alerter sur la sévérité de la crise du logement neuf, seront sans doute rassurés par les propos de Gabriel Attal. Alors qu’en moyenne entre 2007 et 2022, environ 122.065 maisons étaient construites chaque année dans le pays, ce nombre est tombé à 66.800 en 2023 soit une baisse vertigineuse de 45,3 %.

Densifier le tissu pavillonnaire

Parmi les quatre axes de sa politique pour le logement, le premier ministre souhaite « densifier le tissu pavillonnaire ». Des propos qui semblent aller à l’encontre de la politique du «zéro artificialisation» des sols défendue par le gouvernement. « Autour des pavillons, il reste de la place dont on ne sait parfois pas quoi faire , souligne Gabriel Attal. Il y a un potentiel sur lequel on peut investir. Chaque mètre carré compte. » Le gouvernement s’engage à « simplifier les procédures » pour ceux qui le souhaitent, « pour qu’ils puissent faire construire un logement supplémentaire sur leur terrain ».

Le premier ministre prend l’exemple d’« une famille dont un des enfants a grandi, devient étudiant, commence à travailler, gagne peu à peu son autonomie ou une famille a une personne plus âgée, en perte d’autonomie, qui n’a pas envie de faire des allers-retours pour s’occuper d’elle ». « Si 1% des Français qui vivent en pavillon font cela, c’est un potentiel de 160.000 logements supplémentaires », affirme le premier ministre. Dans ce but, le gouvernement envisage de « donner des autorisations aux maires sans avoir à modifier leur plan local d’urbanisme ». Reste à savoir ce que les voisins de ces ménages en penseront car si les Français sont attachés à leur rêve pavillonnaire et plébiscitent l’étalement urbain , ils souhaitent aussi avoir le vis-à-vis le moins inconfortable. Le paradoxe «à la française».