Un nouveau label, lancé en mars par le gouvernement, vise à récompenser les acteurs du secteur de la distribution qui œuvrent contre le gaspillage alimentaire.

Le nouveau label national anti-gaspillage-iStock-tagphoto.jpg

Lutter contre le gâchis à la source

Selon les chiffres avancés par l’Agence de transition écologique (Ademe), près de 10 millions de tonnes de nourriture encore viable et consommable sont jetés chaque année en France. Le gaspillage concerne aussi bien les consommateurs finaux (33 %) que les transformateurs (21 %), les producteurs (32 %) et les distributeurs alimentaires (14 %). Pour lutter contre ce phénomène de grande ampleur, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, l’Ademe et l’Afnor Normalisation ont élaboré conjointement un label anti-gaspillage. Ce dernier a été lancé le 1er mars dernier au Salon de l’Agriculture.

Un label, pour qui ?

Ce label gouvernemental a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la chaîne de production et de distribution alimentaire au gaspillage alimentaire et d’encourager leurs efforts (sensibilisation, formation de personnel, réduction effective du taux de gaspillage, etc.). Il cible tout d’abord les grandes et moyennes surfaces, les grossistes et vendeurs au détail, comme les boulangers, les fromagers ou encore les primeurs. Le label devrait, dans un second temps, être étendu au secteur de la restauration, et à l’industrie agroalimentaire.

Son fonctionnement

Dix-sept critères, répartis en quatre catégories, forment le socle de ce label. Les quatre catégories sur lesquelles les acteurs sont évalués comprennent : la performance transversale – examen du plan d’action de l’acteur évalué – ; la gestion de l’approvisionnement, des achats et de la fabrication des denrées alimentaires ; la gestion des produits en magasin ; ainsi que la gestion des denrées invendues. Le label anti-gaspillage garantit que chaque acteur évalué atteint un taux de performance reconnu dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les établissements labellisés pourront communiquer l’information sur la devanture des magasins. Le logo du label sera accompagné d’un certain nombre d’étoiles : une étoile récompense l’engagement dans la démarche, deux étoiles, la maîtrise de celle-ci et trois étoiles soulignent l’exemplarité dans la gestion du gaspillage.

Objectif 50 % de gaspillage en moins

Le label anti-gaspillage a été créé dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de 2020. Cette loi a pour objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire sur le court terme. L’échéance fixée par le gouvernement est relativement courte : 2025 pour les secteurs de la distribution et de la restauration collective, et 2030 pour les autres acteurs de l’agroalimentaire.