Le marché de bureaux lillois en retrait au 1er semestre 2020 selon Arthur Loyd

Le marché tertiaire lillois fait partie des plus touchés par la crise du Covid-19 au 1er semestre 2020 d'après le bureau de conseil en immobilier d'entreprise Arthur Loyd. Comparé à d'autres marchés régionaux en baisse modérée comme par exemple Aix-Marseille, celui de la métropole du Nord marque le pas sur la première partie de l'année.

Que ce soit au 1er ou au 2ème trimestre de cette année, l'activité locative semble avoir marqué un coup d'arrêt assez brutal à Lille. 47 000 m2 de bureaux placés sur l'ensemble du semestre, c'est une baisse de 65% par rapport au S1 2019 ! A titre de comparaison, la baisse de la demande placée en bureaux sur la métropole d'Aix-Marseille a été limitée à 11% sur la même période. Il faut dire que le 1er semestre 2019 avait battu tous les records à Lille avec une hausse de la demande placée de 40% par rapport au 1er semestre 2018, les spécialistes s'accordant à estimer que ce niveau de performance exceptionnelle de 2019 pouvait difficilement être reproduit en 2020, même en l'absence de Covid.

Selon Arthur Loyd, « ce n'est pas une surprise au vu du contexte mais il faut aussi noter un 1ertrimestre très poussif avec seulement 27 694 m2, soit une baisse de 48 % par rapport au 1er trimestre 2019. Et donc un 2etrimestre au plus bas avec seulement 18 563 m2 contre 78 795 m2 sur le 2etrimestre 2019 (- 76 % trimestre confinement). Soit finalement une chute de 65 % sur ce 1er semestre par rapport à la même période en 2019 qui avait déjà réalisé à la même époque 131 607 m2. »

A noter : au-delà du recul enregistré en termes de volume, c'est le nombre de transactions qui recule de façon significative : 110 opérations au S1 2020 contre 184 au S1 2019, soit une baisse de 40%. L'effet récessif sur les transactions de plus de 1000 m2 est très net avec seulement 12 opérations de ce type au S1 2020 pour une moyenne annuelle de 50 depuis 2015.

En termes de perspectives d'activité locative sur les prochains trimestres, Arthur Loyd mentionne « un point de vigilance sur le stock puisque plusieurs opérations livrées ou en cours de livraison sur fin 2020 et 2021/2022 vont peser sur le marché avec des programmes sur Euralille : Shake (reste 10 000 m2), Willy Brandt (8 000 m2), Agora (16 000 m2), Park Avenue (8 500 m2), des libérations importantes de la MEL sur plusieurs immeubles ainsi que des départs sur Crystal et Quartz Europe, et d'autres disponibilités déjà existantes. »