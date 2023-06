9,27 milliards d’euros en janvier, 6,27 milliards en février, 4,17 milliards en mars, 2,33 milliards en avril... La collecte nette (différence entre les dépôts et les retraits) du livret A poursuit sa courbe descendante. Et si ce produit d’épargne continue à attirer les Français (+ 1,87 milliard entre avril 2022 et avril 2023), force est de constater que leur engouement marque un peu le pas. Dans le même temps, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), a enregistré un bond en avant impressionnant, puisque sa collecte nette est passée de 420 millions d’euros en avril 2022 à 1,15 milliard en avril 2023... Assiste-t-on à un phénomène de vase communiquant du Livret A vers le LDDS ? Focus sur ce qui caractérise ces deux produits d’épargne.

Le livret A ralentit sa course-iStock-HJBC

Livret A / LDDS... A quoi servent-ils ?

Ces deux produits d’épargne sont rémunérés au même taux : 3% à l’heure actuelle ; et sont gérés de manière identique, c’est à dire conjointement, entre les réseaux bancaires d’une part, et la Caisse des dépôts et consignation (CDC) d’autre part. En revanche, l’argent confié par les épargnants n’a pas la même vocation, selon qu’il est placé sur l’un ou l’autre de ces livrets, à savoir : Le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements. Les épargnants peuvent ainsi orienter tout ou partie des sommes placées, vers une liste d’entités choisies par la banque. Il s’agit soit d’entreprises de l’économie sociale et solidaire , soit d’organismes de financement solidaire répondant à des objectifs précis (donner de la visibilité aux entreprises de l’ESS sur les territoires, contribuer à leur mise en relation avec les décideurs économiques, améliorer leur connaissance et leur observation...). Le livret A, quant à lui, sert à financer le logement social, grâce à des prêts octroyés aux bailleurs sociaux, qui peuvent prendre la forme de : Prêt locatif à usage social (PLUS : prêt destiné au financement de logements accessibles aux 2/3 de la population), Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI : prêt destiné à financer des logements pour des ménages qui cumulent des faibles ressources et des difficultés d’adaptation sociale), Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS : prime destinée à financer la réhabilitation du parc de logements locatifs). L'encours total de ces deux livrets atteignait, à la fin avril 2023, 538,6 milliards d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à avril 2022.

Va-t-on vers une nouvelle augmentation des taux ?

Liés à l'inflation et à la moyenne des taux interbancaires, les rendements du Livret A et du LDDS, ont connu trois augmentations successives : une première en février 2022, une autre en août 2022, puis une troisième au 1er février 2023, laquelle a porté leur taux d’intérêt à 3%. Si la formule de calcul relative à l’inflation est appliquée, leur taux devrait, en théorie, connaître une nouvelle augmentation au 1er août de cette année, et pourrait, selon les experts, grimper jusqu'à 4% ou 4,5%.