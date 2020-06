Le livret A bat des records de collecte

Compte d'épargne exonéré d'impôt sur le revenu mais aussi de prélèvements sociaux, le livret A remporte du succès auprès des Français. Et, en ces temps compliqués, il a même atteint des records.

iStock-UlyssePixel

Le succès des livrets

Mieux que 2019

Les Français épargnent, les économistes s'inquiètent

Beaucoup de Français n'ont malheureusement pas été épargnés par la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19. Ils sont en revanche nombreux à avoir décidé d'épargner à défaut de pouvoir consommer/dépenser mais aussi afin d'avoir de l'argent de côté au cas où l'avenir serait encore plus compliqué. Et celui qui a eu beaucoup de succès au cours des dernières semaines, c'est le Livret A. Au mois d'avril 2020, près de 5,5 milliards d'euros nets ont ainsi été collectés. Les prévisions tournaient autour de 5 à 10 milliards d'euros - on est donc dans la fourchette basse des prévisions - mais il s'agit tout de même d'un record non atteint depuis 10 ans (pour le mois d'avril). Le LDDS (livret de développement durable et solidaire) a lui aussi séduit les Français : la collecte nette approche les deux milliards d'euros pour avril.Le succès du livret A est à la fois surprenant et attendu. Ce type de livrets est peu rémunéré. Cependant, les Français sont préoccupés par la situation actuelle et son impact sur les prochains mois/prochaines années. Qu'ils mettent de l'argent de côté n'est donc pas étonnant. Depuis le début de l'année, la collecte nette affichée par le livret A a dépassé les 13 milliards d'euros. C'est plus que sur l'ensemble de l'année 2019. En mars, la collecte du livret A a été multipliée par deux par rapport à l'année précédente. Concernant les encours, ils atteignaient fin avril 428 milliards d'euros (tous livrets confondus) soit 17 milliards de plus que fin 2019.L'assurance-vie, qui en temps normal, est le placement préféré des Français, a connu une décollecte (opposé du terme « collecte de fonds ») importante au cours du mois de mars : 2,2 milliards d'euros. Les Français ont préféré déposer l'argent qu'ils ne dépensaient pas sur leurs livrets. Mais cette « frénésie d'épargne » inquiète autant les économistes que les pouvoirs publics qui craignent un « excès d'épargne ». Selon le groupe BPCE, le taux d'épargne des Français pourrait être compris entre 17 et 20 % d'ici à la fin de l'année. De leur côté, les parlementaires veulent trouver des idées afin de réorienter l'épargne des Français vers des solutions plus productives. Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts a expliqué que « les Français ont épargné parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser et cette absence de dépenses naturellement pèse sur l'économie. Aujourd'hui, nous estimons l'épargne des Français à 40 % de leurs revenus. [Or,] le plus tôt elle ressortira [...] pour financer la consommation et l'investissement, le mieux ce sera ». Il a cependant tenu à ajouter que « cette épargne ne dort pas, elle est pleinement utilisée pour notre économie ».