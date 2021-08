Le label Qualité tourisme pour des vacances réussies

Créée en 2005 pour valoriser les destinations de vacances en France, la marque Qualité tourisme impose aux professionnels de s'engager dans une démarche qualité en répondant à des critères définis par un référentiel national. Ce label national, seule marque d'État chargée d'évaluer la qualité de l'accueil et des prestations des acteurs du tourisme, est un gage de confiance pour les vacanciers.

Le label Qualite? tourisme pour des vacances re?ussies - iStock-Cristian Gheorghe

La marque Qualité tourisme : pour quels établissements ?

Quelles sont les valeurs exigées par le label Qualité tourisme ?

Une évaluation régulière pour une amélioration constante

L'ensemble de la chaîne d'accueil touristique est concernée : hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, campings, restaurants, cafés et brasseries, mais également agences de locations saisonnières, offices de tourisme, lieux de visite, activités sportives et de loisirs. La garantie de qualité va donc au-delà de la notion d'hébergement, et les lieux de visite, de détente et d'information sont également tenus à l'exigence de performance imposée par la marque. Depuis 2020, la marque réunit et fédère plus de 5 800 établissements. Pour attester de leur labellisation, ils affichent le panonceau "Qualité tourisme" qui leur est délivré lorsqu'ils remplissent les conditions. Pour les trouver, il suffit de se rendre sur le site de la marque, qui affiche la liste des établissements concernés sur un moteur de recherche dédié.Pour obtenir le précieux sésame, le prestataire candidat doit respecter une démarche qualité visant à satisfaire pleinement le client. Les critères portent sur de nombreux points : accueil chaleureux et personnalisé, personnel compétent et attentif maîtrisant les langues étrangères, informations claires et précises, respect des règles d'hygiène, de confort et de sécurité, valorisation des ressources locales. La prise en compte de l'avis du client est également essentielle. Le professionnel doit être à l'écoute du client et mettre en place différents outils pour remplir cette mission (questionnaire de satisfaction, traitement obligatoire des réclamations...) Les exigences rigoureuses de la marque Qualité tourisme permettent à la clientèle touristique de faire un choix éclairé en toute confiance. Elle vise à garantir des prestations de qualité, proposées par des professionnels compétents et impliqués. Elle s'attache également à fédérer les démarches de l'ensemble des professionnels, à développer le secteur du tourisme et à cultiver l'image d'excellence de l'accueil, du savoir-faire et du patrimoine français.Le dispositif global est analysé régulièrement par le biais d'une enquête nationale, afin de mesurer son efficacité et de faire évoluer constamment le concept. Quant à l'établissement labellisé, il est soumis au moins tous les 5 ans à un contrôle inopiné, réalisé par un "client mystère" mandaté par un organisme indépendant. L'audit comporte 250 à 600 critères d'évaluation, et le prestataire doit atteindre un score minimal de 85 % pour prétendre au label et à son renouvellement. Ces grilles de critères, mises à jour une fois par an, sont élaborées par la DGE (Direction Générale des Entreprises), en collaboration avec les filières touristiques. Elles comportent un tronc commun à tous les professionnels du tourisme, mais également des critères spécifiques à chacun.