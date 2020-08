Le gestionnaire d'actifs Invesco achète en Vefa 91 000 m² d'immobilier logistique à proximité de l'Île-de-France

La branche immobilière d'un des principaux gestionnaires d'actifs américains Invesco Real Estate (dont la maison mère gère globalement plus de 1100 milliards $ d'actifs dans le monde) annonce avoir acquis en Vefa deux plateformes logistiques de classe A situées à moins de 200 km de Paris.

L'immobilier logistique intéresse de plus en plus les investisseurs, de façon structurelle en raison du développement massif du commerce en ligne depuis plusieurs années, mais aussi de façon plus conjoncturelle en raison de l'épidémie actuelle de coronavirus : c'est en effet un des secteurs les moins touchés de l'économie en raison du report important des flux commerciaux de marchandises sur le commerce en ligne suite à la fermeture généralisée des commerces physiques (hors alimentation).

Dans le détail, ces acquisitions concernent deux plateformes en Vefa pour une surface globale de 91 000 m2. La première, d'une surface de 47 000 m2, est située à Artenay, à proximité d'Orléans et à moins de 120 km au sud de Paris. La seconde est à Cernay-les-Reims, à 150 km à l'est de Paris, elle développe environ 44 000 m2. Le développeur de ces plateformes est la foncière spécialisée AREFIM, qui a lancé ces projets en blanc. Les livraisons s'étaleront sur le premier semestre 2021.

« Cette acquisition vient renforcer les solides positions actuelles du portefeuille, tout en offrant un produit de qualité exceptionnelle, analyse Jonathan Pierce, Senior Director, Gestion de Fonds chez Invesco. Les excellents fondamentaux et la demande forte pour les actifs logistiques dans ces régions clés sont très intéressants. Les deux bâtiments sont très bien situés dans des zones de forte activité commerciale et à proximité de grandes agglomérations et de Paris. »