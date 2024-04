Le compte France Identité pour faciliter la vie quotidienne / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Utiliser l’application France Identité

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), a mis au point en 2018, l’application France Identité. L’application a pour objectif de faciliter les démarches administratives des Français en dématérialisant leurs papiers d’identité. Elle est téléchargeable depuis le Play Store Android ou l’App Store d’Apple. Au démarrage, il vous est proposé de vous connecter via le portail France Connect qui utilise une identité numérique certifiée comme votre numéro de Sécurité sociale ou le numéro fiscal.

Deux conditions pour utiliser l’application

Pour avoir accès à France Identité, il faut être majeur mais surtout être détenteur de la carte d’identité électronique au format de carte bancaire, disponible depuis août 2021. Sans cette carte, impossible de se connecter à l’application puisque cette dernière utilise la puce électronique sécurisée présente sur la carte. En effet, pour dématérialiser votre carte d’identité, il vous suffit de scanner votre document dans l’application ou d’entrer le code situé en bas à droite de la carte.

Dématérialiser son permis de conduire

En plus de dématérialiser votre carte d’identité, France Identité vous propose d’en faire autant avec votre permis de conduire. Il suffit alors de se rendre sur la plateforme « Mes points permis » pour obtenir votre relevé d’information restreint (RIR), qui atteste du droit à conduire. Ensuite, il vous suffit de scanner le QR code de ce document dans l’application France Identité.

Une application pour simplifier la vie quotidienne

D’ici quelques mois, l’application France Identité accueillera d’autres documents administratifs comme la carte grise ou les attestations d’assurances. À terme, le but de France Identité est d’être un portefeuille numérique de tous les documents administratifs des Français. Une façon de simplifier la vie quotidienne puisqu’il existe de nombreuses situations qui nécessitent de justifier son identité, comme l’ouverture d’un compte en banque ou encore la constitution d’un dossier de location. Et maintenant, il est possible de générer des justificatifs d’identité à usage unique.

Comment générer un justificatif d’identité à usage unique ?

Le justificatif d’identité à usage unique limite fortement le risque d’usurpation d’identité. Ce justificatif remplace ainsi les photocopies de votre titre d’identité souvent demandées pour diverses démarches. Pour générer un justificatif d’identité à usage unique, rendez-vous dans l’application France Identité puis cliquez sur « Créer un justificatif d’identité » et renseignez le destinataire de votre justificatif d’identité. Ensuite, sélectionnez la date limite d’utilisation du justificatif et indiquez le motif, si besoin. Cliquez sur « continuer et saisir votre code personnel » et prenez votre carte d’identité pour effectuer une lecture sans contact. Vous obtiendrez un document au format PDF, signé électroniquement par le ministère de l’Intérieur. Ce dispositif étant récent, l’acceptation est soumise à la volonté du destinataire. Pour rappel, France Identité est un dispositif facultatif qui ne remplace pas la version physique de vos documents.