En mai 2020, face à la pandémie de COVID-19, une prime alimentaire exceptionnelle a été versée à certains foyers français. Cette année, c’est un chèque alimentaire qui va être mis en place.

Le chèque alimentaire devrait voir le jour bientôt par décret - iStock.com / prostock_studio

Chèque alimentaire : un décret bientôt publié

Le chèque alimentaire sera mis en place par décret. En conséquence, il n’apparaît pas dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat examiné depuis le lundi 18 juillet à l’Assemblée nationale par les députés. Cette aide devrait être attribuée à neuf millions de foyers français modestes. Ainsi, en bénéficieront : les allocataires du RSA (revenu de solidarité active) ; les personnes percevant l’AAH (allocation adultes handicapés) ; les bénéficiaires de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) ; les foyers recevant l’APL (aide personnalisée au logement). Le montant du chèque alimentaire sera de 100 € par foyer avec 50 € de plus par enfant à charge. Ces montants ont été officialisés par Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du Gouvernement qui a évoqué une « aide alimentaire d’urgence ». Aucune démarche ne sera à effectuer par les personnes pouvant en bénéficier. La somme sera versée en une fois sur leur compte bancaire par la CAF (et probablement par le Crous pour les étudiants).

Un projet pas si nouveau que cela…

Le chèque alimentaire a été introduit il y a quelques années avec la Convention citoyenne pour le climat (créée à la demande d’Édouard Philippe). Il a été inscrit dans la loi Climat et Résilience. Mais, jusqu’à présent, il n’avait pas encore été déployé. Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), expliquait en juin dernier que son coût était un frein aux yeux de Bercy. Le chèque alimentaire représenterait ainsi un investissement d’un milliard d’euros.

Le chèque alimentaire, une fausse bonne idée ?

Les syndicats agricoles mais aussi quelques collectifs d’aide alimentaire ont émis des critiques négatives concernant cette aide ponctuelle mise en place par le Gouvernement. Pour eux, il faut un dispositif qui s’inscrive dans le temps, qui permette aux Français d’acheter « n’importe quel produit alimentaire, brut ou transformé, d’origine animale ou végétale » et qui encourage également « l’achat de produits locaux ayant des garanties solides sur l’origine ». Reporterre rappelle que dans un rapport publié le 28 juin dernier, l’Insee estimait qu’entre 2 et 4 millions de personnes (en métropole) se tournent vers des associations d’aide alimentaire (Restos du cœur…). Plus de 50 % de ces personnes le font depuis plus de deux ans à cause de la pandémie, de la baisse de leurs revenus et de la hausse du coût de la vie. Face à ces nombres, certains considèrent que le chèque alimentaire est avant tout une opération de communication. D’autres pensent que c’est une idée louable mais qu’il faudrait un accompagnement plus durable avec des produits de qualité. Une Sécurité sociale de l’alimentaire a par exemple été proposée. L’idée ? Créer une carte vitale dédiée à l’alimentaire afin que les Français aient accès à 150 euros de produits conventionnés par mois et par personne.