Selon le premier baromètre OpinionWay, réalisé pour Bpifrance sur le private equity, les investisseurs particuliers avouent ne pas bien maîtriser les codes du capital investissement, et méconnaître les rendements ou les risques qui lui sont associés.

Le capital investissement encore mal connu des particuliers-iStock-mindscanner

Une méconnaissance globale du secteur

Bien que le capital investissement – ou « private equity » – a amorcé depuis quelques temps une ouverture progressive aux investisseurs particuliers, ces derniers affichent encore quelques réticences. C’est du moins ce que révèle un baromètre OpinionWay pour Bpifrance, réalisé entre le 28 juin et le 18 juillet 2022. Cette enquête, effectuée en ligne auprès de plus 1 000 représentants de la catégorie CSP+ sur le territoire hexagonal, démontre que 80 % des personnes interrogées connaissent peu ou mal l’investissement dans les petites ou moyennes entreprises non cotées. Rappelons que le capital investissement permet à un investisseur particulier d’injecter de l’argent dans le capital d’une PME en direct ou via un fonds d’investissement, comme des fonds communs de placement dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité.

Une perception erronée du rendement

20 % des personnes interrogées déclarent avoir une bonne connaissance de cette catégorie de placement et 7 % indiquent avoir déjà investi dans le private equity par le passé. Sans grande maîtrise du secteur, 29 % précisent toutefois se sentir prêts à passer le cap et à investir dans le capital d’une PME. Si l’image générale du placement est plutôt bonne pour 64 % des participants à l’enquête, le principal frein à l’investissement serait, pour la grande majorité, une « perception erronée du rendement par rapport à l’historique de performances constatées depuis 15 ans ». 84 % des personnes interrogées indiquent en effet que, en ce qui les concerne, le principal inconvénient de l’investissement au capital des entreprises non cotées demeure le risque de perte en capital. Les personnes interrogées pensent par ailleurs que les performances du capital investissement sont globalement moins importantes que celles des actions cotées en bourse ou encore celles des crypto-monnaies. Le panel interrogé indique rechercher un rendement médian de 6,5 % annuel et accepter un risque limité de perte en capital d’environ 10 %.

Un ticket d’entrée trop élevé

Deuxième élément mis en avant par le panel : le ticket d’entrée au capital investissement, considéré trop élevé. Environ 50 % des particuliers disposent en effet d’un patrimoine financier inférieur à 25 000 euros, avec moins de 10 000 euros de liquidités disponibles. Si les critères d’entrée au capital varient selon les entreprises, le baromètre indique que « près de la moitié des personnes interrogées souhaiterait un ticket d’entrée à 1 000 euros ». Un abaissement du montant minimum d’investissement requis permettrait, toujours selon l’étude, d’attirer un nombre croissant d’investisseurs particuliers potentiels.