Le budget vacances des Français revu à la baisse pour 2022

Selon une étude réalisée par Cofidis, le budget des Français alloué aux grandes vacances est en baisse d'environ 8%. Si certains ont décidé de ne pas partir en vacances, d'autres vont chercher à faire des économies, comparé aux étés précédents.

Le budget moyen des Français pour les vacances d'été

Comme chaque année, Cofidis s'est intéressé au budget des Français consacré aux vacances d'été. Et cette année 2022 est marquée par une baisse de ce budget d'environ 8%. Selon cette étude, 64% des Français ont le sentiment de devoir diminuer leur budget comparé aux autres années. Un fait d'autant plus important chez les jeunes, puisque 77% des 18-24 ans ont ce sentiment. Résultat, le budget moyen des Français est de 1 641 euros, contre 1 765 euros en 2019, ce qui correspond à une baisse de 8%.

Un budget différent selon les tranches d'âge

Le budget des vacances d'été diffère en fonction des tranches d'âge des Français. Ainsi, les jeunes sont les plus impactés, avec un budget moyen prévu de 1 141 euros pour les 18-24 ans. En revanche, les plus de 65 ans ont prévu de dépenser en moyenne 1 930 euros pour leurs vacances. Quant aux 25-34 ans, ils possèdent un budget moyen de 1 197 euros. La première cause de cette baisse de budget est l'inflation. Pour 52% des interrogés, l'inflation est responsable de la baisse du pouvoir d'achat des Français. 15% ont rencontré des imprévus financiers venus impacter leur budget vacances. 10% se restreignent en raison de leur manque d'épargne, et 9% ont un projet de vacances plus onéreux que prévu.

Des économies indispensables

Si 8% des Français envisagent de ne pas partir en vacances, les autres partiront en se serrant la ceinture. Pour pouvoir profiter au maximum de l'été et des congés, 59% comptent bien limiter les achats liés au plaisir. 56% préfèrent réaliser des économies en limitant les frais de restauration et d'alimentation. 42 % préfèrent restreindre leur sorties et loisirs. 28% ont choisi de diminuer le nombre de nuitées et enfin 25% les frais de logement. « Sans surprise, les congés d'été des Français seront cette année placés sous le signe des restrictions, aussi bien sur les achats plaisirs que sur l'alimentation et le choix du logement. Dans un contexte économique marqué par une forte inflation, le crédit à la consommation est une solution utile : il redonne du pouvoir d'achat en permettant de financer les vacances », a déclaré Mathieu Escarpit, le directeur marketing chez Cofidis France. Pour financer leurs congés, les Français ont différentes options. 45% iront puiser dans leur budget qui sert habituellement aux dépenses courantes. 36% vont utiliser leur épargne personnelle. Seulement 5% des Français vont avoir recours au paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Une option qui séduit tout de même 15% des jeunes. 5% des interrogés vont recevoir de l'aide financière de leur famille. Et enfin, 2% des Français auront recours à un crédit à la consommation pour s'offrir des vacances.