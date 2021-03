Les projets touristiques intègrent en général des prestations de transport, d'hébergement et de restauration. Les incertitudes qui pèsent à l'heure actuelle sur ces trois paramètres nuisent gravement à l'industrie touristique... Sauf lorsqu'un mode de vacances permet à la fois de se déplacer, de dormir et de se restaurer, ce qui est le cas du camping-car ! Ceci expliquant certainement cela, le camping-car connait un engouement tout particulier depuis le début de la crise sanitaire. Coup de projecteur sur cette maison mobile plus que centenaire...

Le boom des vacances en camping-cars - iStock-xavierarnau

Petite histoire du camping-car

Pourquoi le camping-car est-il si « Covid-friendly » ?

Louer ou acheter... ?

Le concept du camping-car serait le produit de l'imagination de particuliers ingénieux qui cherchaient à combiner véhicule et hébergement. C'est ainsi que La Bourlinguette, l'un des premiers connus, voit le jour en 1903. Construit par un industriel bordelais, il mesure sept mètres de long et est juché sur un châssis de 20 CV Panhard & Levassor. Suivent d'autres prototypes dont, parmi ceux qui sont référencés : en 1908, celui d'un certain baron R. de S qui, soucieux du luxe, équipe sa roulotte automobile d'un piano et d'un téléphone que son personnel branche lors de ses étapes ! L'histoire du camping-car garde aussi une trace de la villa roulante de M. Collin-Dufresne qui date de 1922...Après ces créations artisanales, les constructeurs de caravanes s'emparent du concept et commencent à commercialiser des motor-homes de série. Aujourd'hui, le camping-car est devenu un « véhicule de loisir » qui représente une industrie à part entière. Le dynamisme du secteur ne fait que croître depuis les années 80. La France comptait en 2018 plus de 450.000 camping-cars neufs ou ancien, en circulation.En France comme partout dans le monde, qu'on l'appelle camping-car ou motor-home, une maison sur roues représente la liberté et l'autonomie. C'est aussi, en ces temps de crise sanitaire, un moyen aisé de voyager tout en respectant la distanciation sociale et les contraintes d'hygiène qui se trouvent facilitées dans un espace restreint... Raphaël Meese, directeur de CamperDays -une agence nord-américaine de voyage en ligne spécialisée dans la location de camping-cars- résume ainsi la situation : « Dans un contexte post-confinement, les séjours en vans répondent à de nouvelles aspirations : l'envie de se retrouver en sécurité dans sa bulle familiale, le besoin de prendre l'air, en pleine nature et sans contraintes. De nombreux séjours qui devaient avoir lieu aux USA ou au Canada se sont convertis en micro-aventure en France en camping-cars. »Le camping-car, c'est la liberté, certes, mais la liberté a un prix ! Bien qu'il existe différentes gammes de prix, le coût d'un camping-car reste assez élevé et en termes d'investissement, le produit s'apparente plus à un véhicule qu'à une maison : il ne faut pas espérer faire de plus-value ! En revanche, sa décote est plus lente que celle des voitures. Le camping-car atteint souvent un prix plancher après dix ans d'utilisation et il existe un important marché de la revente d'occasions, pour les modèles standards les plus courants. A titre d'exemple, l'un des premiers Volkswagen Combi d'occasion se négocie aujourd'hui environ 80 000 euros. Pour connaitre de manière occasionnelle les joies du camping-car, il existe par ailleurs un vaste marché de locatif, soit via des agences, soit entre particuliers. Il faut compter un budget moyen d'environ 115 € par jour.