La voiture GPL

Vous avez sûrement déjà entendu parler des véhicules GPL. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Caractéristiques, atouts... Voici diverses informations à ce sujet.

iStock-Stadtratte

Voiture GPL : de quoi parle-t-on ?

Avantages du GPL-c

Plan de relance : que propose le gouvernement pour le GPL-c ?

Les trois lettres G, P et L des véhicules GPL correspondent à l'expression « gaz de pétrole liquéfié » (on trouve aussi les lettres dans un autre ordre : « LPG »). Il s'agit d'un mélange de propane et de butane. On peut aussi trouver du butadiène en faible quantité. Lorsque l'on parle du GPL en tant que carburant pour véhicules, on le nomme traditionnellement GPL-c ou GPL-carburant. Le GPL-c n'est cependant pas employé seul, il est associé à un autre carburant. On parle alors de modèles bicarburation essence et GPL-c dotés de deux réservoirs séparés.Le premier atout du GPL-c est son prix qui se situe autour de 80 centimes d'euros le litre. En outre, il est moins polluant que l'essence (20 % d'émissions de CO2 en moins par rapport à un véhicule essence). De plus, le malus est réduit voire supprimé lors de l'achat d'un véhicule GPL. Ce n'est pas tout, depuis le 1er janvier 2020, l'ensemble des régions offre une exonération de la carte grise (certificat d'immatriculation) lorsque l'on achète un véhicule GPL. Notez de surcroît qu'un véhicule GPL est moins cher à l'achat qu'un véhicule diesel et que son prix est comparable à celui d'un véhicule essence. Classé Crit'air 1 car moins polluant que d'autres carburants, le GPL-c n'est soumis à aucune restriction de circulation même lorsqu'un pic de pollution est constaté. Enfin, la bicarburation est synonyme de grande autonomie : entre 400 et 600 kilomètres avec le seul réservoir GPL auquel il faut ajouter les kilomètres effectués grâce au réservoir essence. En ce qui concerne les modes d'alimentation, le plus ancien est en phase gazeuse mais les constructeurs optent majoritairement pour la version liquide, plus performante. Un moteur GPL fonctionne automatiquement avec l'un des carburants selon la disponibilité de chacun.Le gouvernement français a imaginé un plan de relance pour la filière automobile, en souffrance depuis plusieurs mois et durement touchée par la crise sanitaire. Le GPL-c est-il concerné par ce plan ? Oui, il l'est. Ainsi, depuis le 1er juin et jusqu'au 31 décembre 2020, les véhicules GPL peuvent bénéficier de la prime à la conversion dont le montant a été réévalué et est maintenant égal à 3 000 euros. Les véhicules concernés peuvent aussi bien être neufs que d'occasion. Pour bénéficier de cette prime, le plafond de revenu fiscal des Français ne doit pas excéder les 18 000 euros. La prime de 3 000 euros est en outre valable pour les 200 000 premiers véhicules. Une fois ce nombre dépassé, l'ancien montant sera appliqué. Pour profiter de cette prime, il faut acheter un véhicule plus propre en échange de la mise au rebut de son ancien véhicule.