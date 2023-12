La voiture électrique à 100 € par mois / où en est-on ?-iStock-Luca Piccini Basile.jpg

Chose promise, chose due

Durant sa dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron a promis de proposer la location de voitures électriques à 100 € par mois. En septembre dernier, soit plus d’un an après sa réélection, le président de la République annonçait la mise en place du dispositif à partir de fin 2023 et pour les véhicules fabriqués en Europe. Suite à un conseil de planification écologique organisé à l’Élysée, le chef de l’État avait indiqué que le cadre précis du dispositif serait détaillé durant le mois de novembre. « Dès le mois de novembre, nous serons en situation de révéler ce dispositif de leasing à 100 euros pour les premiers modèles de véhicules électriques. » Il avait ajouté qu’en 2024, quelques dizaines de milliers de véhicules seraient concernés.

Leasing social : ce que l’on sait du dispositif

Dans le cadre de la transition écologique, souhaitant aider les ménages très modestes à passer aux véhicules électriques, le Gouvernement a donc misé sur le « leasing social ». Pour l’instant, on sait que seuls les foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 14 000 € seront éligibles au dispositif. Certains critères un temps évoqués notamment par Clément Beaune (ministre délégué chargé des Transports de France) - comme le type de métier ou encore la territorialité - ne seront finalement pas pris en compte. Un site Internet officiel sera lancé en ce début du mois de décembre afin de permettre aux Français éligibles de s’inscrire pour bénéficier du leasing social. Si la réponse à la demande d’inscription est favorable, ce sont les réseaux de concessionnaires qui se chargeront de distribuer les voitures électriques aux bénéficiaires. Les véhicules en question devraient être disponibles dès le printemps prochain. Mais quels véhicules seront proposés à la location ? Les Français éligibles devraient notamment avoir la possibilité de louer la Citroën ëC3 ou encore la Fiat 500 de Stellantis et la Renault Twingo E-Tech.

La voiture électrique, une solution vraiment écologique ?

La voiture électrique est souvent présentée comme étant un moyen de transport plus écologique que la voiture thermique. Toutefois, une question se pose : quel est l’impact environnemental de sa fabrication ? D’après l’enquête de Reporterre - « L’exploitation minière assèche les pays pauvres » - de très grandes quantités de métaux sont nécessaires pour fabriquer les véhicules électriques. Or, l’extraction de ces métaux est dangereuse pour la santé des mineurs (intoxications à l’arsenic, par exemple) et pour celle des habitants des zones alentour, habitants incluant un certain nombre d’enfants. En outre, la production minière nécessite l’emploi de grandes quantités d’eau. Alors qu’elle doit aider à lutter contre le réchauffement climatique, la voiture électrique « en aggrave les effets : la sécheresse et la pénurie d’eau », comme le révèle l’article de Celia Izoard et Benjamin Bergnes (photographies). En somme, lorsque cela est possible, mieux vaut privilégier la marche ou le vélo, pour sa santé comme pour la planète !