La suppression de la taxe d'habitation pour tous s'éloigne un peu plus

Lors de son interview du 14 Juillet, le président de la République a clairement ouvert la porte au report de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés.

Décidément, ce n'est pas demain la veille que les 20% de ménages français qui paient toujours leur taxe d'habitation en seront dispensés. Après avoir été imprécise ou décalée plusieurs fois, cette suppression définitive devait intervenir en 2023. Après le déclenchement de la crise sanitaire, en avril dernier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait encore confirmé ce calendrier. «Les politiques fiscales que nous avons définies depuis le début du quinquennat sont celles auxquelles nous restons attachés (et) sont maintenues», affirmait-il sur France 2 début avril , interrogé sur la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Il avait cependant pris le soin de concéder que le gouvernement aurait à «re-débattre» de sa politique fiscale lors de l'élaboration du budget 2021, alors que les équilibres prévus pour 2020 ont volé en éclat avec la crise.

Durant son interview du 14 Juillet, Emmanuel Macron a pour sa part clairement ouvert la porte au décalage de cette suppression pour les plus aisés. «L'esprit de justice, c'est peut-être de se dire que pour ceux qui paient la taxe d'habitation, c'est légitime de prendre plus de temps pour la supprimer», a-t-il notamment déclaré. Il est vrai que dès fin avril, plusieurs spécialistes alertaient déjà sur la vraisemblance de ce décalage. Et ce , d'autant plus que les collectivités locales, départements en tête, ne veulent pas voir continuer à fondre leurs recettes fiscales déjà violemment frappées par la baisse des transactions immobilières qui fait fondre les recettes des droits de mutation.

Quant aux autres déclarations liées à l'immobilier, rappelons que le Président a rappelé qu'il ne toucherait pas à l'IFI pour réinstaurer l'ancien ISF. Par ailleurs, il a affirmé vouloir lancer «un grand programme de rénovation» énergétique, à destination des écoles et des Ehpad dans un premier temps, dans le cadre du plan de relance économique. «On doit rentrer, et ce plan de relance en est l'opportunité, dans la construction d'un modèle qui est à la fois écologique, industriel et environnemental», a déclaré le président de la République.