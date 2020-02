La silver économie va bien

L'économie est un vaste domaine qui comprend plusieurs branches. Parmi ces dernières, on trouve la « silver économie » et celle-ci se porte bien.

Silver économie : de quoi s'agit-il ?

La silver économie a de l'avenir

Après la Silicon Valley, la Silver Valley

« Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps possible ou même allonger leur espérance de vie : tels sont les principaux objectifs de la silver économie » apprend-on sur le site web du portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics. Alors que d'ici à 2030, il devrait y avoir 20 millions de sexagénaires en France (contre 15 millions actuellement), la silver économie a pour conséquence le développement de services et produits dédiés aux seniors. L'économie à destination de ces derniers pourrait même générer 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans seulement trois ans. Et dans le reste du monde ? La silver économie tient aussi une place importante. En 2050, il devrait y avoir plus de deux milliards de seniors à l'échelle mondiale. Il est donc logique que l'économie s'adapte.De l'électroménager aux services bancaires en passant par les domaines des transports et de l'habitat, de plus en plus de services et produits à destination des seniors sont proposés. Présentée comme « un nouvel eldorado du business », la silver économie a de beaux jours devant elle. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie s'allonge (85,4 ans pour les femmes et 79,5 ans pour les hommes en France), parce que 30 % des Français.es auront 60 ans et plus en 2030 et parce que les octogénaires (et plus) devraient être au nombre de sept millions en France d'ici à 2040. En outre, le pouvoir d'achat des seniors est en moyenne supérieur à celui du reste de la population même s'il baisse légèrement lorsque l'heure de la retraite a sonné. « Le revenu disponible annuel médian des 60-69 ans atteint 30 000 euros » apprend-on ainsi avec Sophie Schmitt, dirigeante du cabinet Seniosphere. La silver économie est donc, en France comme dans le reste du monde, un secteur d'avenir avec des seniors de plus en plus âgés mais aussi de plus en plus connectés (sur Facebook, par exemple, 40 % des utilisateurs ont plus de 50 ans).En France, certains ont eu la bonne idée de miser sur la silver économie. Le pôle d'activités Silver Valley a par exemple été créé en 2008 à Ivry-sur-Seine. Il « rassemble les acteurs de la silver économie pour mettre en place les conditions propices au développement de projets d'innovation et aux partenariats commerciaux et industriels pour répondre aux besoins et aux usages des personnes âgées et de leurs proches ». Le réseau comprend divers acteurs comme des fournisseurs de biens et de services ou encore des partenaires de l'innovation et compte plus de 300 entreprises. Quant à ceux qui souhaiteraient se lancer dans la silver économie, divers créneaux sont à exploiter : adaptation de l'habitat, transports, téléconsultations, livraison de médicaments à domicile... La silver économie se porte bien et son avenir est prometteur.