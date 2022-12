La SCPI Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion) atteint sa vitesse de croisière en 2022

Dans un contexte géopolitique délicat marqué par la guerre en Ukraine, la crise énergétique et le retour de l’inflation, la croissance économique en Allemagne en 2022 a plutôt bien résisté, avec 1,4% de progression du PIB prévue cette année et une légère récession de 0,4% anticipée en 2023. Le marché immobilier allemand fait preuve d’une certaine résilience, les volumes investis sur les 3 premiers trimestres de l’année s’établissant à 51,9 milliards € (-15% sur un an glissant, et seulement -4% pour les actifs de commerces). Compte tenu de ces éléments, la SCPI Novapierre Allemagne 2 tire bien son épingle du jeu, enchaînant les acquisitions pour investir une collecte de l’ordre de 100 millions € depuis le début de l’année. La situation locative est saine avec un excellent taux d’occupation financier (98,2% au T3 2022), et la distribution a atteint sur les 9 premiers mois de 2022 sa vitesse de croisière autour de 4,30% -net de fiscalité étrangère- en rythme annualisé.

Les investissements immobiliers en commerces affichent un fort rebond au 3ème trimestre, permettant de limiter la hausse des taux de rendement

L’investissement en immobilier de commerce allemand a atteint 6,9 milliards € sur les 3 premiers trimestres de l’année , dont 3,3 milliards € au seul 3ème trimestre . La baisse des volumes investis a ainsi été limitée à 4% depuis le début de l’année sur cette typologie d’immobilier, contre -15% pour l’immobilier tertiaire en général. Les retail parks allemands sont toujours les actifs les plus recherchés par les investisseurs ( 46% des investissements en commerces), devant les centres commerciaux ( 31% ) qui démontrent une attractivité renouvelée par rapport à 2021. Ces flux dynamiques d’investissements contribuent à limiter la décompression des taux de rendement immobiliers , qui s’établissent à 4% fin septembre ( +0,3% en un trimestre) sur les retail parks « prime ».

Une collecte dynamique et de nombreuses acquisitions pour la SCPI Novapierre Allemagne 2

La SCPI Novapierre Allemagne 2 affiche un très bon niveau de collecte depuis le début de l’année (de l’ordre de 100 millions € ), ce qui conditionne une politique d’investissement dynamique. 4 actifs ont ainsi été signés au 3ème trimestre (promesses d’acquisitions) pour une surface globale de 44.000 m² , procurant à la SCPI un loyer annuel de 5,2 millions € . Ils devraient être définitivement acquis avant la fin de l’année. La société de gestion a en outre négocié l’exclusivité pour l’achat de 6 actifs supplémentaires , développant une surface totale supérieure à 29.000 m² et générant un loyer annuel de près de 3,9 millions €.

Un état locatif très satisfaisant

Forte d’une capitalisation de plus de 300 millions € , la SCPI Novapierre Allemagne 2 détient à la fin du 3ème trimestre 2022 pas moins de 9 immeubles pour une surface totale de plus de 130.000 m2 , sur lesquels 131 baux sont en vigueur avec une durée résiduelle moyenne proche de 8 ans et un montant de loyers de 14,9 millions € en rythme annuel. Le taux d’occupation financier de la SCPI est à un niveau très élevé ( 98,2% au T3 2022), stable depuis le début de l’année. La société de gestion précise avoir récemment signé deux prolongations de bail de 5 ans pour un loyer global annuel de 80 k€ , dont une sur un site en Bavière avec la plus grande enseigne de distribution de chaussures en Europe.

La distribution de Novapierre Allemagne 2 atteint sa vitesse de croisière en 2022

Après une montée en puissance au cours de l’année 2021, la distribution atteint sa vitesse de croisière en 2022 : 2,76 € nets par part au T3 2022, après 2,88€ sur chacun des deux premiers trimestres. La distribution versée aux associés sur les 3 premiers trimestres de cette année s’élève ainsi à 8,52€ nets de fiscalité étrangère, ce qui est d’ores et déjà supérieur au dividende de l’année 2021 ( 7,50€ nets ).

D’autre part, tenant compte de l’appréciation des expertises en 2021, la société de gestion a décidé de revaloriser le prix de part de 10€ au 01/04/2022, le faisant passer de 250€ à 260€ . Il est à mentionner que malgré cette revalorisation, le prix de la part reste encore décoté de presque 10% par rapport à la valeur de reconstitution de la SCPI à fin 2021. Enfin, pour récompenser la bonne gestion de Paref sur ce véhicule, le magazine Mieux Vivre Votre Argent a récemment décerné, pour la deuxième année consécutive, le 1er prix de la solidité financière à Novapierre Allemagne 2.