La SCPI Epsilon 360° confirme son objectif d’un taux de distribution de 6,25% en 2023 et de 6,50% en 2024

Lancée commercialement au début de l’année 2022, la SCPI Epsilon 360° de la société de gestion indépendante Epsilon Capital se concentre sur l’immobilier « small caps » diversifié : des actifs tertiaires (commerces, bureaux, logistique…) d’une valeur unitaire allant de 1 à 5 millions d'euros, essentiellement situés en dehors de l’Île-de-France.

Fin 2022, la capitalisation d’Epsilon 360° atteignait déjà 40 millions d'euros. La société de gestion vise 80 millions d'euros à la fin de cette année : elle a déjà dépassé 70 millions d'euros au 30/09/2023. Après avoir distribué 6% en rythme annuel en 2022, Epsilon 360° confirme ses « excellentes perspectives » avec l'objectif de distribuer un rendement de 6,25% en 2023 et de 6,50% en 2024, dans le haut de fourchette du marché des SCPI.

Confirmation de l’objectif à 6,25% pour 2023

Dans son bulletin trimestriel d’information publié fin octobre 2023, la société de gestion Epsilon Capital confirme pour sa SCPI Epsilon 360° son objectif d’un taux de distribution de 6,25% sur l’ensemble de l’année 2023 . Rapporté au prix de part de 250 euros, cela représente un dividende de 15,63 d'euros. D’ores et déjà, ce sont 11,79 euros qui ont été versés en cumulé sur les 3 premiers trimestres de l’année : 4,11 euros au 1er trimestre, puis deux fois 3,84 euros sur les trimestres suivants. Autant dire que la cible de performance annuelle est à portée de main pour les gérants qui ont une certaine visibilité sur les flux locatifs grâce à un taux d’occupation financier de 100% sur 51 unités locatives, développant une surface de plus de 37.000 m² et produisant 5,03 millions d'euros (hors taxes), hors charges de loyers annuels.

Par rapport à 2022 où le rendement distribué était de 6,08% en année pleine, la hausse de rendement devrait être de 17 points de base, soit +2,8% .

Un autre élément rassurant pour les associés concerne la valeur de reconstitution de la SCPI. Au 31/12/2022, elle était très supérieure au prix de part de 250 euros, induisant une décote proche de 9% pour la SCPI Epsilon 360° ! Après avoir effectué une campagne exceptionnelle d’expertises à mi-année comme la plupart des sociétés de gestion de SCPI, Epsilon Capital a récemment confirmé que la valeur de reconstitution de sa SCPI recalculée au 31/07/2023 « demeure significativement supérieure au prix de souscription » .

Une hausse prévisionnelle de la distribution mensuelle supérieure à l’inflation en 2024

La société de gestion Epsilon Capital ne se contente pas de donner un objectif pour 2023, avec – il faut le reconnaître – des chances assez élevées de l’atteindre compte tenu des résultats accumulés sur les 3 premiers trimestres. Elle communique également sur un objectif de performance pour l’année 2024 . En effet, à partir de janvier 2024, la SCPI Epsion 360° prévoit de revoir à la hausse son dividende mensuel à 1,35 euros contre 1,28 euros par part actuellement . Cela représente une progression de 5,5%, supérieure au taux d’inflation. Traduit en objectif de taux de distribution, on parle d’une performance distribuée (non garantie) de 6,50% en 2024 .

Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital, résume : « Nous avons toujours affirmé, contrairement à certains préjugés rapides, que « petits actifs » ne voulait pas dire « petits locataires ». Les fondamentaux de la SCPI, les niveaux d’indexation et la perspective d’acquisitions relutives nous conduisent ainsi à relever de manière significative le niveau prévisionnel du dividende mensuel à partir de janvier prochain, pour un objectif de TD de 6,50% en 2024 , tout en préservant un niveau de réserves de l’ordre de deux mois de distribution . »

Léonard Hery, Directeur Général d’Epsilon Capital, complète : « La SCPI est avant tout un produit de rendement. L’intérêt de nos associés, qu’ils soient nouveaux ou anciens, est que le fonds poursuive sa dynamique de collecte afin de préserver la liquidité du véhicule et de tirer parti des nombreuses opportunités à l’acquisition. Notre priorité est donc de maintenir un niveau de rendement attractif et compétitif par rapport à d’autres produits de taux. En 2024, compte tenu de l’assèchement de liquidités dans le marché, il nous semble particulièrement pertinent de rester actifs à l’acquisition. Nous souhaitons ainsi doubler le volume de nos investissements et visons un patrimoine de l’ordre de 150 millions d'euros en fin d’année prochaine . »