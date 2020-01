En pleine crise des retraites et avec la réforme annoncée, la question de la retraite par capitalisation, ou retraite complémentaire, est plus que jamais d'actualité. Cette épargne accumulée par le salarié en vue de sa retraite est un bon moyen de s'assurer un revenu confortable après avoir cessé son activité. De nouveaux produits d'épargne sont commercialisés depuis octobre pour encourager les Français à y investir.

iStock-AndrewLinscott

Principes et définition

Les nouveaux produits d'épargne-retraite

Les chiffres

Que la réforme souhaitée par le gouvernement soit appliquée ou pas, notre système de retraite est fondé sur la répartition. Les cotisations qui sont versées par les salariés actifs au titre de l'assurance vieillesse sont utilisées pour payer les pensions des personnes à la retraite. Ces pensions sont souvent insuffisantes pour conserver le même niveau de vie que lors de la période d'activité. C'est pourquoi de nombreux salariés épargnent pour s'assurer un revenu complémentaire au moment de leur retraite. Les sommes accumulées pendant la vie professionnelle du salarié lui sont reversées à sa retraite sous forme de rente viagère ou de capital. Il existe plusieurs solutions pour cela. Soit l'épargne-retraite d'entreprise ou bien l'épargne individuelle. Votre entreprise peut en effet vous aider à préparer votre retraite à l'aide de différents dispositifs tels que le le contrat PER Entreprises ou encore le PERCO (Plan d'épargne pour la retraite collectif) ou le dispositif « article 39". Ils diffèrent essentiellement sur la durée de blocage de l'épargne. Au niveau individuel, vous pouvez opter pour un PERP (Plan épargne-retraite populaire), un contrat Madelin si vous êtes travailleur indépendant, ou tout simplement une assurance-vie.D'après une étude réalisée par le cabinet Deloitte et Aviva France publié en octobre dernier, 58 % des Français déclarent posséder des produits d'épargne, mais majoritairement des Livrets A peu rémunérateurs. En ce qui concerne les produits spécialement dédiés à la retraite, ils ne sont plus que 39 % à en disposer, 13 % possèdent un plan épargne-retraite personnel type PERP ou Madelin, 12 % un plan épargne-retraite entreprise et 6 % un contrat Prefon. C'est pour réorienter les Français vers l'épargne-retraite que le gouvernement a voulu simplifier ces produits via la loi Pacte et les rendre attractifs. « Le panorama de produits était trop compliqué. Désormais, il n'y a plus que deux types de produits : un collectif et un individuel au format assurantiel, ou au format non assurantiel » explique Arthur Chabrol, directeur général délégué d'Aviva France au site Capital. Mais selon l'étude, 2 Français sur 3 n'ont pas entendu parler des nouveaux produits introduits par la loi Pacte. Les nouveaux PER sont pourtant jugés intéressant par les particuliers qui les connaissent (44 %), notamment car il est possible de déduire les versements sur lesquels ils sont réalisés de son revenu imposable. Par ailleurs les Perco peuvent être transformés désormais en PER d'entreprise collectifs, plus souples d'utilisation. La loi Pacte permet en outre de transférer tout ou partie de son assurance-vie vers ces plans d'épargne qui pourront être placés sur des supports d'investissement socialement responsablesLe gouvernement a pour objectif un encours de 300 milliards d'euros pour l'épargne-retraite en 2022, contre 230 milliards seulement aujourd'hui.