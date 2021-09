La rentrée scolaire et universitaire 2021

À la rentrée, le niveau 2 du protocole sanitaire sera appliqué dans la totalité des établissements scolaires de France métropolitaine.

La rentre?e scolaire et universitaire 2021 - iStock-Drazen Zigic

À l'école primaire

Au collège et au lycée

Et la rentrée des étudiants ?

Pour les élèves de maternelle, pas de masque obligatoire. En revanche, du CP au CM2, il sera à porter en intérieur toute la journée. La limitation du brassage s'appliquera par niveau et les récréations seront organisées par groupes avec respect des gestes barrières. Si elles sont trop compliquées à organiser, il sera possible de les remplacer par des pauses dans les salles de classe. Les meubles et autres objets les plus touchés devront être régulièrement désinfectés. À la cantine, les tables devront être lavées après chaque service. Les locaux devront être régulièrement aérés et les enfants et adultes devront se laver les mains plusieurs fois par jour. Bonne nouvelle, les élèves pourront se défouler lors de séances d'activités physiques. Néanmoins, en intérieur, les sports de contact seront interdits et la distanciation physique devra être respectée. Enfin, si un cas de COVID est détecté, la classe sera fermée pendant sept jours et les cours se feront à distance (cette règle s'applique également en 6e).Il y a un cas de COVID dans une classe de collège ou lycée ? Les élèves non vaccinés/immunisés devront poursuivre les cours à distance pendant sept jours. Les élèves vaccinés/immunisés pourront quant à eux poursuivre les cours en présentiel. De plus, face au variant Delta qui gagne sans cesse du terrain, une campagne de vaccination va être mise en place au sein des collèges et lycées français. Les jeunes de 12 à 17 ans sont concernés. La rentrée des lycéens ne rime heureusement pas qu'avec COVID. Des nouveautés les attendent également comme l'enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » dès la première. Pour les élèves de seconde intéressés pour l'année 2022-2023, les vœux seront à formuler dès le deuxième trimestre 2021-2022. Le programme « Je réussis au lycée » va également être lancé. Il consiste en un accompagnement renforcé (en individuel ou en petits groupes).La rentrée universitaire est synonyme d'un objectif bien précis : 100 % de présentiel. Les établissements sont néanmoins libres de choisir les modalités d'organisation de leurs cours. Les règles sanitaires ne changent pas : port du masque, distanciation physique... Si un étudiant est testé positif à la COVID-19, il devra s'isoler sept jours (ses cas contacts également). Les activités ouvertes seront à nouveau accessibles tout comme les salles de ressources et autres dispositifs des bibliothèques. De plus, les étudiants tuteurs et référents étudiants feront leur retour au sein des résidences CROUS. Enfin, « Santé Psy Étudiant » est maintenu et diverses aides financières et autres (protections hygiéniques gratuites...) seront mises en place. Car, rappelons-le, la crise n'est pas derrière nous et les étudiants sont particulièrement touchés par celle-ci. À noter : les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas de contrainte de jauge. En apprentissage, les aides attribuées aux employeurs sont maintenues jusqu'à la fin de l'année.