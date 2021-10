La poste, actionnaire majoritaire d’Epicery

Depuis le début de la crise sanitaire, les startups de livraison de produits d’épicerie fleurissent et les grands groupes veulent s’emparer du phénomène. C’est ce qu’il s’est passé mi-septembre, avec la startup Epicery, lorsque La Poste est devenue l’actionnaire principal.

L’ampleur du e-commerce alimentaire

Les ambitions d’Epicery pour la suite

Un marché en forte accélération La crise sanitaire aura porté préjudice à de nombreux secteurs, mais le e-commerce alimentaire s’en sort plutôt bien. En effet, il est de plus en plus commun de commander ses produits d’épicerie en ligne tant cela est rendu pratique et surtout, rapide. Nombreuses sont les startups rentrant en compétition sur la durée de livraison, toujours plus réduite. Les citoyens attirés, il n’en faut pas moins pour attiser les convoitises des gros groupes. Pendant qu’Auchan teste la livraison express à Bordeaux, Carrefour monte au capital de Cajoo, la startup française de livraison ultrarapide, et s’associe également à Uber Eats ou Deliveroo. La stratégie de La Poste C’est désormais au tour de La Poste de prendre ses marques sur le marché de la livraison à domicile de produits alimentaires, remarquant bien le potentiel. La Poste suit sa stratégie, déterminée par Olivier Storch — directeur général adjoint de GeoPost DPDgroup, filiale de La Poste — dans un communiqué : « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie […] que nous avons initiée en mars dernier : développer nos services de livraison vers les particuliers et renforcer notre expertise sur le marché alimentaire ». Ainsi, via sa filiale GeoPost DPDgoup, La Poste devient l’actionnaire majoritaire d’Epicery, qui était soutenue par Monoprix depuis 2017 à la suite de son entrée au capital. La Poste détient maintenant 88,9 % du capital d’Epicery.Epicery est une place de marché créée en 2016 par Édouard Morhange, qui propose notamment des produits provenant de supermarchés comme Monoprix, Franprix ou Naturalia, livrés en une heure. Epicery travaille aussi avec 1000 commerçants et artisans et digitalise leur offre, leur permettant de se développer en ligne, de gagner des revenus additionnels et de livrer leurs produits à leurs clients. En échange de ce service, la startup prend une commission de 5 % sur les ventes et leur fait payer un abonnement mensuel de 129 euros. Déjà présente dans cinq grandes villes — Paris, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon —, la startup vise un déploiement national avec une extension dans 10 nouvelles villes françaises au cours de l’année prochaine. Et ce n’est pas tout ! Grâce à l’entrée au capital de GeoPost DPDgoup, Epicery compte bien booster son volume d’affaires en visant les 250 millions d’euros en France et développer ses partenariats commerciaux pour passer de 850 à 3000 d’ici 2025. À noter qu’Epicery compte s’attaquer à des acteurs agressifs que sont les startups Cajoo, Gorillas et Flink, entre autres, tout en soulignant bien sa différence dans sa volonté de soutenir des commerçants et artisans de quartier. Par ailleurs, Epicery s’adresse aux clients sensibles à l’origine et à la qualité des produits.