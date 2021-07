La carte d'identité a eu le droit à un petit relooking et fait désormais la taille d'une carte bancaire.

La nouvelle carte d'identite? - iStock-fullempty

Une nouvelle carte d'identité

Les caractéristiques de la nouvelle carte d'identité

Des démarches à effectuer ?

Depuis le 15 mars 2021, l'Oise teste la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire. Depuis le 29 mars, la Seine-Maritime et La Réunion ont rejoint le mouvement. Et depuis le 18 juin, l'ensemble de la France métropolitaine et des DOM-TOM est passé à la carte d'identité nationale nouvelle génération. L'objectif de cette version ? Permettre de mieux lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité comme indiqué sur le site officiel de l'administration française. « C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021. Elle sera obligatoire dans tous les États de l'Union qui ont déjà une carte nationale d'identité. »La carte d'identité version 2021 est dotée d'une puce électronique hautement sécurisée qui comprend les diverses informations mentionnées sur la carte comme le nom de naissance, le nom d'usage, le ou les prénoms, la date de naissance, la taille, le sexe ou encore les dates de délivrance et de fin de validité de la carte en question. Les empreintes digitales (sauf pour les moins de 12 ans) font également partie des données présentes sur la carte et sur sa puce. Pour les cartes d'identité des enfants en garde partagée, les deux adresses apparaissent. On retrouve également sur cette nouvelle version de la carte d'identité un CEV (cachet électronique visuel) signé par l'État. Il permet de lire les données de la carte ce qui aide à « détecter rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été modifiées ». La nouvelle carte d'identité est valable 10 ans. Concernant le recueil des empreintes digitales, l'administration française précise qu'il est obligatoire afin qu'elles soient enregistrées dans la puce électronique. « Comme pour les passeports, une double vérification sera effectuée, d'abord au moment de l'instruction puis lors de la remise de la carte. Les empreintes figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas conservées dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande. »Votre carte d'identité ancien format est toujours valable ? Vous n'avez pas besoin de la renouveler. En revanche, si elle n'est plus valide, vous devez faire une demande de nouvelle carte d'identité. Celle qui vous sera délivrée sera la nouvelle version format carte bancaire. « Ce n'est qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen avec votre ancienne carte » indique le site officiel de l'administration française. Le renouvellement et la première demande de carte d'identité sont gratuits. En revanche, en cas de perte ou de vol, faire refaire votre carte vous coûtera 25 euros. Pour vos photographies d'identité, il vous suffit de vous rendre dans un photomaton et de suivre les indications (ne pas sourire, ne pas ouvrir la bouche...). Sur un plan strictement pratique, ce nouveau format rentrera (enfin ! ) dans tous les portefeuilles !