Le pays gagne 4 places dans l'index international Global Innovation Index (GII). En 2020, la France est le 12e pays le plus innovant au monde. C'est ce que révèle l'index international Global Innovation Index (GII). Le pays gagne ainsi 4 places par rapport à 2019, se rapprochant doucement, mais sûrement de ses voisins européens les plus performants. Cette progression fulgurante confirme le dynamisme du secteur de l'innovation technologique en France, soutenu par Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Décryptage.

La France se distingue au classement des pays les plus innovants - iStock-Gregory_DUBUS

4 places en un an

La Suisse, leader mondial en matière d'innovation

La FrenchTech : fer de lance d'Emmanuel Macron

L'index international Global Innovation Index (GII) fournit et classe des données métriques relatives aux performances de 131 pays du monde en matière d'innovation technologique. Le classement est établi par l'école de management Insead, sur la base d'un indice calculé conjointement avec l'université Cornell aux États-Unis, et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Si elle reste derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, la France gagne 4 places en un an. En passant de la 16e à 12e place, le pays occupe sa meilleure place depuis 2009. Bruno Lanvin, responsable du projet à l'Insead, indique que la progression française de cette année s'explique notamment « par une meilleure capacité du pays à tirer profit d'atouts reconnus de longue date, comme la qualité de son éducation. »Malgré cette progression fulgurante, la France n'est que le huitième pays européen dans le classement 2020. Pour la dixième année consécutive, la Suisse conserve la place de leader mondial de l'innovation et se place devant les États-Unis et la Chine, qui occupent respectivement la 3e et la 14e position. Selon le rapport, la Suisse se distingue par la constance et la qualité de ses innovations, améliorant ses brevets, ainsi que les transactions de capital-risque. La Suède, deuxième au classement, se démarque quant à elle avec un « capital humain et un système de recherche solides, associés à un marché sophistiqué avec des entreprises innovantes ».Emmanuel Macron soutient ouvertement le développement de l'écosystème des start-up françaises depuis son passage au ministère de l'Économie sous François Hollande. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement a obtenu des assureurs et banques un engagement au profit du financement de la French Tech. Le gouvernement a assuré à l'époque avoir obtenu 5 milliards d'euros visant à permettre à des entreprises technologiques françaises matures et en développement de lever les fonds dont elles ont besoin et d'investir les marchés boursiers. Actuellement, et malgré la crise, des sources proches de l'Élysée indiquent que 1,3 milliard aurait déjà été décaissé. Tout indique qu'en 2020, malgré la crise sanitaire, la French Tech devrait pouvoir assurer la création de 25 000 emplois. Un essor qui conforte le potentiel de développement et le dynamisme du secteur de l'innovation technologique en France et devrait faire grimper le pays dans le classement l'année prochaine.