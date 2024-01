La France est l’un des pays d’Europe où l’on travaille le moins - iStock-Sergey Chips.jpg

Trois semaines de moins pour les salariés à temps plein

L’étude publiée par l'institut Rexecode et fondée sur des statistiques européennes est éloquente : en France, les salariés à temps plein ont travaillé plus de trois semaines en moins en 2022 que la plupart des salariés européens. Cela représente concrètement une moyenne de 1.668 heures en France contre un temps de travail moyen de 1.792 heures dans le reste de l’Europe. Dans le détail, les salariés français à temps plein auraient ainsi travaillé 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les salariés allemands et 162 heures de moins que les Italiens.

La France, juste derrière la Finlande

Dans son communiqué, l’institut précise que la France se situe juste après la Finlande, qui est « le pays [d’Europe] où la durée annuelle effective du travail des salariés à temps complet est la plus faible ». En 2022, les salariés français à temps plein ont travaillé 42,9 semaines et ont été absents en moyenne 9,2 semaines. Les congés se répartissent comme suit : 7 semaines pour des absences sur la semaine entière (incluant les congés payés, les jours maladie, les congés maternité, paternité, parental ou la formation) et 2,2 semaines pour des absences inférieures à une semaine.

Trois semaines d’écart avec l’Allemagne

Rexecode précise que les écarts observés entre la France et les autres pays d’Europe demeurent relativement stables depuis 2005 sauf avec l’Allemagne, où « la durée annuelle du travail effectif a diminué entre 2006 et 2019 tout en restant largement supérieure à la durée en France ». En 2022, les employés à temps complet allemands ont travaillé 44,8 semaines en moyenne en 2022. Ils ont pris 3,7 semaines de congés à la semaine – soit un peu plus de la moitié des congés dont ont bénéficié les salariés français. Les trois semaines de différence entre les salariés à temps complet français et allemands s’expliquent en partie par une journée de travail moyenne plus courte d’une heure en France, des arrêts maladie plus nombreux (2,1 semaines contre 1,2 en Allemagne) et par des congés plus longs.

Les Pays-Bas en tête

Les salariés français à temps partiel travaillent cependant légèrement plus que dans le reste de l’Europe (971 heures en moyenne contre 952 heures). La moyenne allemande est de 923 heures par an. On comptabilise 911 heures en Espagne et 1 076 heures en Italie. L’étude précise que ces écarts, multifactoriels (état du marché du travail, choix personnels), sont plus complexes à expliquer. Néanmoins, tous salariés confondus, la durée moyenne du travail en France reste parmi les plus basses de l’Union Européenne, avec 1.550 heures travaillées contre 1.632. La France se place ainsi à la huitième place des pays où la durée de travail (temps plein et temps partiel) est la plus faible. Les Pays-Bas se classent en tête, avec une moyenne de 1.333 heures travaillées par an. Enfin, la Roumanie est le pays où l’on travaille le plus, avec 2.040 heures par an.