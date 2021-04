La Finlande en tête des pays les plus heureux

« Clap along if you know what happiness is to you (Because I'm happy) [...] ». La chanson de Pharrell Williams pourrait être l'hymne de la Finlande, « pays le plus heureux du monde ».

La Finlande en te?te des pays les plus heureux - iStock-scanrail

Quatre ans de bonheur

Cela fait quatre ans que la Finlande se retrouve en tête du classement des pays les plus heureux. Elle est suivie de la Suisse et du Danemark. Dans le Top 10, on retrouve en outre la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, le Grand-Duché de Luxembourg ou encore l'Autriche. L'Allemagne est 13e tandis que le Canada est 14e et les États-Unis se classent 19e. La France, quant à elle, n'arrive « que » 21e. En bas du classement, qui compte en tout 150 pays, on retrouve la Russie (76e) et la Chine (84e) ainsi que l'Inde (139e). Ce classement annuel est le résultat d'une étude sponsorisée depuis 2012 par l'Organisation des Nations unies (ONU). Des sondages sont réalisés puis les réponses sont croisées avec d'autres éléments (PIB des pays, indices de solidarité, corruption...). Enfin, une note sur 10 est attribuée à chaque pays.

L'impact de la COVID-19 en 2020

Quel impact a eu la pandémie de COVID-19 sur le moral des habitants des divers pays étudiés ? Les auteurs de l'étude ont noté, dans un tiers des pays, une « fréquence d'émotions négatives significativement supérieure ». Cependant, dans 22 pays, cet indicateur évolue de façon positive. « De façon surprenante il n'y a pas eu, en moyenne, de déclin du bien-être dans l'évaluation que font les gens de leurs propres vies » a ainsi déclaré John Helliwell, l'un des coauteurs de l'étude. « Une explication possible est que les gens voient la COVID-19 comme une menace commune et extérieure qui nuit à tout le monde et qui a entraîné un plus grand sens de solidarité et d'empathie. »

Les atouts de la Finlande

Mais pourquoi les Finlandais sont-ils si heureux ? Si les hivers en Finlande sont longs, les paysages sont eux incroyables et les services publics y sont en outre de qualité. De plus, le Finlande poursuit une politique qui encourage la solidarité et lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et ce ne sont pas là les seuls atouts du pays qui : permet d'observer des aurores boréales exceptionnelles, parmi les plus belles du monde (surtout en Laponie finlandaise) ; est recouvert, à 70 %, d'espaces forestiers ; compte pas moins de 188 000 lacs ; a mis en place le « Jokamiehen Oikeus » à savoir le droit de se déplacer librement au sein des espaces naturels du pays ; a créé le « Restaurant Day », une journée qui permet à toutes et à tous de créer son restaurant éphémère ; offre une saison de ski qui dure pas moins de six mois ; est synonyme de sécurité ; a vu naître les Angry Birds... La Finlande, ce sont aussi d'excellents plats locaux à découvrir, de multiples destinations magnifiques, des stations de ski à couper le souffle, des habitants chaleureux, des pauses sauna agréables et une qualité de vie incomparable. La question est : qui ne serait pas heureux en Finlande ?