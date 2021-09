La facture annuelle de certains ménages chauffés au gaz pourrait atteindre 1500 euros

La hausse des prix du gaz au niveau mondial ne sera pas sans conséquences pour le budget des ménages qui ont souscrit un contrat au tarif réglementé de vente de gaz naturel, selon la CRE.

Mis sous pression par la forte demande mondiale, les tarifs réglementés du gaz devraient augmenter de 12,56% TTC au 1er octobre, selon la Commission de régulation de l'énergie(CRE). Cette hausse fait suite à une série d'augmentations au cours des mois passés, qui commence à peser lourdement sur le budget des ménages qui se chauffent au gaz.

Ainsi, toujours selon la CRE, une hausse importante des tarifs est à prévoir pour les Français qui ont souscrit un contrat au tarif réglementé de vente de gaz naturel (TRVG), soit 3 millions de consommateurs résidentiels. «Ainsi, au 1er octobre, le montant de la facture TTC d'un ménage chauffé au gaz et disposant d'un contrat au TRVG d'Engie, est en moyenne de 1482 €/an soit une hausse de +29% depuis le 1er janvier 2019 et de +44% depuis le 1er janvier 2020», écrit la Commission.

Les consommateurs qui ont choisi une offre de marché (proposés par les acteurs historiques et alternatifs) à prix fixe peuvent quant à eux se rassurer: si leur contrat arrête un prix du gaz sur une période de plusieurs années, ils ne seront pas concernés par cette soudaine hausse. Ce type d'offres a été souscrit, au total, par plus de la moitié des consommateurs résidentiels. «Les entreprises, les collectivités et environ les trois quarts des consommateurs résidentiels ont des offres de marché et ne sont donc pas directement concernés par les TRVG», précise en outre la Commission.

Hausse du coût de la molécule de gaz

La hausse des prix du gaz observée ces derniers mois ne provient pas des taxes ou des fournisseurs, mais bien de l'augmentation des tarifs sur le marché mondial. Ainsi, la part de la molécule de gaz dans la facture représente désormais 41% du prix total, contre 19% seulement en janvier dernier.

Le gouvernement est attentif à cette évolution des prix et a annoncé mardi des mesures «dans les tout prochains jours» pour soulager les finances des Français. Surtout, il souhaite désamorcer les risques d'un mouvement de protestation rappelant les gilets jaunes en pleine campagne présidentielle. Le sujet est d'autant plus épineux qu'une hausse des tarifs réglementés de l'électricité devrait suivre en début d'année prochaine. L'UFC-Que choisir craint une augmentation de 10%.