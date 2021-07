La crise sanitaire profite aux PEA et aux PEA-PME

Le nombre de nouveaux investisseurs ne cesse d'augmenter depuis la crise (Crédit photo: 123RF)

Contrairement aux précédentes crises financières, les investisseurs ont profité de la crise sanitaire pour investir sur les marchés financiers. Cet engouement a ravivé l'intérêt des investisseurs pour le PEA et le PEA-PME.

Les nouveaux investisseurs sur les marchés financiers

Contrairement aux précédentes crises financières, les investisseurs ont profité de la crise sanitaire pour investir sur les marchés financiers alors que les cours étaient au plus bas. De nombreux épargnants en ont également profité pour se lancer. Le nombre de nouveaux investisseurs ne cesse d'augmenter depuis la crise : selon l'AMF on compte 170.000 nouveaux investisseurs au T1 2020, 139.000 au T2 2020 et 70.000 au T1 2021. Environ 602.000 investisseurs particuliers ont acheté des actions au cours du T1 2021, c'est le double par rapport au T1 2019. Toujours selon l'AMF, ces nouveaux épargnants sont essentiellement de jeunes investisseurs : en 2020, l'âge médian des nouveaux investisseurs a été de 46 ans contre 58 ans en 2018 et 2019 et de mars 2019 à mars 2021, la part des moins de 35 ans est passée de 11 % à 18 % chez les détenteurs d'actions en direct. C'est un rajeunissement significatif.

La crise sanitaire a ravivé l'intérêt pour le PEA

Cet engouement pour l'investissement en actions a ravivé l'intérêt pour le PEA et le PEA-PME dont le nombre de détenteurs ne cesse d'augmenter depuis le début de la crise sanitaire. Ainsi, selon l'AMF, le nombre de détenteurs de PEA est passé de 4,88 millions en décembre 2019 à 5,08 millions en mars 2021 et l'encours a augmenté de 30 % sur un an. Il en est de même pour le PEA-PME, en progression constante également pour atteindre plus de 96.000 détenteurs en mars 2021.

Les atouts du PEA

Le PEA permet d'accéder à des supports d'investissement de toutes sortes qui doivent toutefois être investis à au moins 75% en actions de sociétés de l'Union européenne. Le PEA-PME permet, comme son nom l'indique, d'accéder à un large choix d'investissement dans les PME.

Le PEA bénéficie d'une enveloppe fiscale avantageuse. Depuis le 1er janvier 2019, les gains issus des PEA (ou du PEA-PME) de moins de 5 ans sont taxés à 30 % (flat tax). Les gains issus des PEA de plus de 5 ans sont taxés à 17,2 % (exonérés d'impôt mais soumis aux prélèvements sociaux). Par ailleurs, le PEA est intéressant au moment du départ à la retraite. S'il est ouvert depuis plus de 8 ans, il est possible de le convertir en rente viagère défiscalisée. Ainsi, vous percevez un revenu à vie exonéré d'impôt sur le revenu. Il reste néanmoins soumis aux prélèvements sociaux (17,2%).