L'initiative corse pour aider sa population vieillissante

Depuis près de deux ans maintenant la Collectivité de Corse mène des actions en faveur des séniors afin qu'ils puissent rester en bonne forme physique et mentale, et continuer ainsi à vivre chez eux. Il s'agit du programme « Bien vieillir ». Une initiative salutaire pour lutter contre la dépendance des personnes âgées.

iStock-pkazmierczak

L'opération « Bien vieillir » pour les plus de 60 ans

L'île de Beauté n'échappe pas au phénomène de vieillissement de sa population, elle est même la deuxième région de France à compter le plus de séniors dans ses rangs à tel point qu'ils représentent près de 29 % de la population totale, soit 94 000 personnes. Et d'ici 2050, plus d'un tiers des Corses aura plus de 65 ans avec potentiellement 1 500 nouveaux centenaires. Cette particularité démographique engendre des enjeux importants en termes de dépendance, de prise en charge de la dépendance et de son coût pour la société. Mais l'enjeu est également de permettre aux séniors qui le souhaitent de rester le plus longtemps possible chez eux, le maintien à domicile étant la solution idéale pour vieillir sereinement.C'est dans cette optique que la région Corse a initié un programme à destination des plus de 60 ans, baptisé « Bien vieillir ». Son objectif est de permettre aux personnes âgées de continuer de vivre chez elles dans les meilleures conditions physiques et mentales qui soient tout en prévenant en parallèle la perte d'autonomie. De nombreux ateliers sont organisés dans toute la Corse afin de travailler en douceur le corps et la mémoire. Pour Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du social et de la santé, le programme « permet le maintien à domicile des personnes âgées, ce à quoi nous tenons beaucoup à la Collectivité. C'est un cap que nous nous sommes fixé, avec la prévention de la perte d'autonomie ». Des ateliers sont proposés sur tout le territoire corse, que cela soit dans les Centres communaux d'action sociale (CIAS), les Ehpad, les maisons de santé et dans les locaux des différentes associations partenaires. Le programme « Bien vieillir » s'articule ainsi autour de plusieurs thématiques : le bien-être, la mémoire, la vitalité, la nutrition mais aussi le sommeil et le numérique notamment. Des ateliers antistress avec des cours de yoga et de sophrologie sont proposés de même que différents exercices permettant de stimuler la mémoire de même que la vitalité et le tonus. En parallèle, le programme « Bien chez moi » permet de prendre les bonnes dispositions pour aménager ou adapter son domicile afin de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Car il s'agit là d'une demande très forte de la population française qui préfère à 90 % adapter son logement plutôt que de vivre en maison de retraite.Avec le programme « Bien vieillir », la Corse donne le maximum de chances à ses séniors de pouvoir rester en bonne santé mentale et physique avec en bout de ligne la possibilité de continuer à vivre dans leur domicile et non dans des maisons de retraite ou des Ehpad.