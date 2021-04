Le traitement des déchets permettant de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits est de plus en plus à l'ordre du jour. Ce recyclage est devenu une activité importante de notre économie. Mais comment valoriser nos déchets et les convertir de façon productive et intelligente ?

L'IA au service du recyclage - iStock-NARIN EUNGSUWAT

Optimisation et qualité de service

Et dans l'industrie ?

Le recyclage représente un enjeu stratégique pour l'économie car il évite le gaspillage de ressources naturelles et d'énergie. Pour optimiser celui-ci, la prise en compte et le traitement de nos déchets ont évolué. Ainsi, une société française, spécialisée dans l'internet des objets, a mis ses compétences au service du recyclage afin d'en faire évoluer les différentes étapes. Il s'agit de ffly4u qui propose une technologie de pointe permettant d'optimiser l'ensemble de l'activité du recyclage. Comment cela fonctionne-t-il ? De simples boitiers fixés sur les bennes et sur les quais collectent les données relatives au type de déchets, analysent les données et optimisent la gestion des déchets. Ce suivi intelligent équipe, actuellement, plus de 200 bennes dans 13 déchetteries toulousaines. Toulouse a fait le choix de cette installation et ce système a permis à cette ville de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre liés au transport des déchets. Pour les particuliers, ce système a l'avantage de leur permettre de bénéficier de déchetteries toujours accessibles sans jamais se heurter au problème de bennes pleines. Ils disposent donc d'une réelle qualité de service. Quant aux professionnels, ils bénéficient d'outils identifiant les déchets contenus dans les bennes et savent le taux de remplissage de celles-ci. Les boitiers permettent également une géolocalisation en temps réel des bennes et une traçabilité complète de leurs déchets. Ce projet lancé par Suez et la start-up toulousaine ffly4u n'a pas de comparaison en Europe. Cette technologie laisse à Suez une visibilité complète de l'activité des bennes et permet, en cas d'immobilisation ou de problème, d'envoyer des équipes opérationnelles afin de pallier toutes difficultés.Rendre le travail plus précis et plus facile en connectant les objets, tel est l'un des objectifs de ffly4u. Cette société révolutionne l'industrie grâce à l'IA et le Machine Learning dans ses boitiers et produit, grâce à eux, des données de plus en plus complexes. Les objets industriels connectés permettent de connaître leur géolocalisation, un suivi de température ou, encore, de détecter des chocs ou des mouvements. Ce système peut être utilisé pour le fret aérien, le suivi logistique d'un produit, l'avancée d'un chantier ou l'automatisation, comme on l'a vu à Toulouse, des flux logistiques des bennes. L'objectif est toujours le même : améliorer la performance des processus industriels. On peut, par exemple, calculer la longueur résiduelle d'un câble sur un chantier ou bien mesurer le temps de lavage d'un emballage réutilisable ! L'internet des objets connectés (I.O.T) est en train de changer notre vie et notre mode de travail. Cette approche novatrice nous conduit à nous adapter mais elle nous apporte surtout un allégement des tâches rébarbatives.