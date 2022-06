L'Épargne salariale, conseillée aussi pour les TPE-PME

L’épargne salariale est un outil de politique sociale et de partage de valeur répandu dans les grandes entreprises. Mais quelle que soit sa forme (intéressement, participation aux résultats etc.) cette opportunité est également ouverte aux TPE et PME. Dans tous les cas, ces dispositifs permettent aux salariés comme aux dirigeants d’être associés à la bonne santé de l’entreprise. Faisons le point sur le sujet.

L'épargne salariale, conseillée pour les TPE - PME / iStock.com - PhotoByLove

Le principe de l’épargne salariale

Initié par le gouvernement gaulliste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dispositif d’épargne salariale repose sur deux piliers : l’intéressement, qui est une prime individuelle liée à des objectifs précis, et la participation aux résultats, qui redistribue une partie des bénéfices de l’entreprise. Si cette dernière est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, le principe d’intéressement est facultatif. Intéressement comme participation peuvent être dirigés vers un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite collectif (PER collectif ou Percol). Dans tous les cas, l'entreprise peut abonder ses versements et ceux de ses salariés dans certaines limites. En contrepartie des avantages fiscaux concédés aux bénéficiaires de l’épargne salariale, les sommes versées sont bloquées pour une certaine durée - 5 ans pour un PEE et jusqu’au départ en retraite pour les Percol - des exceptions étant toutefois prévues (achat d’une résidence principale, invalidité, surendettement etc.)

Et dans les TPE - PME ?

Intéressement comme participation peuvent également être mis en place dans les petites structures. Selon la DARES, plus de 17% des entreprises de moins de 10 salariés ont proposé un dispositif de ce type en 2020, un chiffre en augmentation de 3.6% par rapport à 2019. Toutes tailles confondues, ce sont au total 9.5 millions de personnes - soit plus de la moitié des salariés du secteur privé hors agriculture - qui ont bénéficié d’intéressement, de participation ou d’un dispositif d’épargne salariale (PEE ou Percol). Les experts estiment à 1,12 milliard d’euros les sommes versées par les TPE à leurs salariés. Pour ce qui concerne les dirigeants d’entreprises de moins de 50 salariés, l’épargne salariale - intéressement comme participation - leur est également ouverte s'ils la mettent en place pour l’ensemble de leur personnel.

Une offre variée de supports d’investissements pour les bénéficiaires

Les sommes engagées dans les dispositifs d’épargne salariale sont généralement placées dans des supports d’investissements collectifs, monétaires ou en actions. En fonction des différents types de fonds proposés par le gestionnaire du plan d’épargne, le bénéficiaire peut procéder à des arbitrages pour adapter son niveau de risque. On considère généralement que le risque augmente en fonction de la proportion d’actions contenues dans le fonds. De l'autre côté du spectre, les fonds consistant en placements monétaires présentent un niveau de risque moins élevé. Notons toutefois que dans la majorité des plans d’épargne proposés, l’épargnant peut choisir en moyenne entre 5 et 10 fonds différents pour canaliser son épargne. L'épargnant - dirigeant ou salarié - peut ainsi toujours disposer d’un produit en accord avec sa stratégie d’épargne et son niveau de risque.