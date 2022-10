Selon les chiffres de la Banque de France, le taux d'épargne des Français a diminué au deuxième trimestre 2022, passant de 16,7 % à 15,5 %. L'argent est conservé sur les comptes courants, qui ont accumulé 40 milliards d'euros depuis le début de l'année.

L'épargne des Français en baisse - iStock-ens Domschky

Des fluctuations liées aux turbulences du contexte

Le taux d'épargne des ménages, défini par leur propension moyenne à épargner, est établi en calculant le rapport entre leur épargne et leur revenu disponible, après paiement des impôts et des cotisations sociales. Le calcul est réalisé à partir des chiffres relevés sur 4 trimestres. Les chiffres officiels montrent que, même s'il reste plus élevé que dans les pays voisins, le taux d'épargne a connu une diminution au cours du 2e trimestre 2022. Parallèlement (ceci explique cela), on observe une augmentation de 2,2 % des dépenses de la consommation des ménages au cours de la même période, après une baisse de 0,3 % au 1er trimestre, alors que le revenu disponible s'établit à + 0,8 %. Le taux actuel reste beaucoup plus faible que pendant la crise sanitaire de 2020, le confinement ayant généré à cette période une forte épargne contrainte. Le taux d'épargne avait alors atteint des sommets, avec 26,8 % au 2ème trimestre 2020. Le trimestre qui a suivi le déconfinement a vu le taux de consommation s'envoler, puis les comportements économes sont réapparus, avec un taux d'épargne remontant à près de 21 % au 1er trimestre 2021, avant de repartir à la baisse. Avec sa remontée actuelle à 15,5 %, le taux d'épargne a retrouvé des couleurs, en se situant légèrement au-dessus de son niveau moyen d'avant la crise sanitaire (14,5 % entre 2012 et 2019). Les placements financiers ont en effet cumulé, au 1er trimestre 2022, la somme de 162,5 milliards d'euros sur un an, soit un surplus de 53,7 milliards par rapport à l'avant-pandémie.

Un rebond de l'épargne attendu pour fin 2022

Si l'on en croit l'indice de confiance des ménages du mois dernier, les Français motivés par l'épargne sont plus nombreux. Selon l'INSEE, le taux devrait effectivement repartir à la hausse d'ici à la fin de l'année, avec 16,7 % au 3e trimestre, puis 17,2 % au 4e trimestre. Même si les mesures votées pendant l'été ont tendance à stimuler le pouvoir d'achat des Français, la consommation devrait s'essouffler au dernier trimestre, compte tenu de l'inflation. L'épargne pourrait ainsi profiter de ce frein mécanique. En attendant cette embellie de l'épargne, les ménages ont accumulé 40 milliards d'euros sur leur compte courant, montant qui dépasse les sommes versées sur le Livret A et l'assurance vie. Ainsi, les Français disposent de 544 millions d'euros au total sur leurs comptes courants, soit une moyenne de 18 000 € par ménage. Les épargnants potentiels considèrent que le taux des placements sécuritaires est trop faible, ce qui les dissuaderait de faire l'effort d'engager des démarches pour thésauriser. L'autre motivation, en cette période de contexte fragile (notamment au regard de la crise énergétique), est de pouvoir disposer facilement de leur argent. Or, faute d'une information suffisante sur la souplesse de certains placements, ils craignent un blocage de leur argent s'ils optent pour l'épargne.