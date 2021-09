L'emploi salarié a décollé au second trimestre

Après une longue période d'incertitude, l'emploi est reparti à la hausse eu deuxième trimestre 2021. Selon les données provisoires publiées par l'Insee début août, près de 240 000 emplois ont ainsi été créés dans le secteur privé. Décryptage.

L'emploi salarie? a de?colle? au second trimestre - iStock-MesquitaFMS

Une progression de 1,2 % au deuxième trimestre

Une situation contrastée selon les secteurs

Les cadres, grands favoris

Dans une estimation provisoire publiée le 6 août, l'Insee rapporte un accroissement de l'emploi salarié privé au deuxième trimestre 2021. Ainsi, entre mars et juin 2021, l'embauche de salariés a augmenté de 1,2 %. Cette augmentation encourageante fait suite à un premier rebond de 0,5 % au trimestre précédent, permettant à l'emploi salarié de retrouver « globalement son niveau d'avant crise, fin 2019 ». Malgré un niveau d'incertitude élevé, la reprise économique semble donc bien lancée. 26 % des entreprises françaises déclarent que le deuxième trimestre a été « meilleur que prévu » et 78 % regardent vers l'avenir avec optimisme.Si certains secteurs d'activités embauchent à tour de bras, d'autres peinent à retrouver leur niveau d'emploi d'avant-crise. Sans surprise, les secteurs en nette progression sont ceux qui ont été le plus durement touchés par les restrictions sanitaires en vigueur en 2020. Ainsi, dans secteur tertiaire non marchand, l'emploi salarié a progressé de 1,7 % au deuxième trimestre 2021, ce qui représente 195 900 emplois. Mi-2021, l'emploi restait cependant inférieur de 0,3 % à son niveau de fin 2019. Le secteur de la construction, en plein boom, avait quant à lui déjà retrouvé son niveau d'avant-crise en juin 2020 et continue sur sa lancée. Au deuxième trimestre 2021, son niveau était supérieur de 3,9 % à celui de fin 2019. Dans l'industrie, les chiffres de l'emploi progressent plus doucement au deuxième trimestre. On relève ainsi une augmentation de 0,3 % après une situation de quasi-stabilité au premier trimestre. L'emploi reste cependant inférieur de -1,5 % à son niveau d'avant-crise, ce qui représente -47 100 emplois.Selon une étude publiée par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), les cadres sont les grands gagnants de la reprise de l'activité économique. Au deuxième trimestre, 14 % des entreprises auraient ainsi « embauché au moins un cadre », ce qui représente une augmentation de deux points par rapport au premier trimestre 2021 et de quatre points par rapport au dernier trimestre de l'année 2020. L'association indique que le nombre d'offres d'emploi publiées sur son site a nettement progressé au deuxième trimestre 2021, retrouvant son « niveau record » établi en juin 2019. Si les intentions de mobilités interne sont restées stables au deuxième trimestre, la perspective de changement d'entreprise semble redevenir attrayante pour de nombreux cadres. Ainsi, 51 % des salariés interrogés au deuxième trimestre percevaient un changement d'entreprise comme « une opportunité plutôt qu'un risque ». Pourtant, pour 23 % des cadres participants à l'étude, le risque de licenciement est encore bien présent. Une crainte qui habite 34 % des cadres de moins de 35 ans.