Si certaines sociétés se félicitent de posséder, en leur sein, des salariés seniors expérimentés et motivés, cette pratique ne fait pas l'unanimité. Les clichés ont la vie dure et on les perçoit souvent comme étant des employés difficiles à manager ou inaptes au changement technologique. Mais qu'apportent-ils aux entreprises qui jouent la carte senior ?

L'emploi des seniors - iStock-funstock

Les incitations gouvernementales

Les atouts des seniors

Un rapport intitulé « Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés » a été remis au gouvernement début 2020. Son objectif était de favoriser les transitions entre « plein emploi » et « pleine retraite » et de faire évoluer les représentations négatives qui frappent les plus de 50 ans. Par le biais d'aides financières et de formations adaptées, l'État encourage le maintien et l'embauche des seniors. Côté employeurs Ainsi, les employeurs peuvent demander une aide pour tout contrat fait avec un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation. De même, dans le cadre du parcours emploi compétences, les employeurs peuvent obtenir une aide à l'insertion professionnelle qui varie entre 30 et 60% du SMIC. Tout ceci n'est pas négligeable. Côté seniors Des aides sont également proposées comme le CDD Senior réservé à certaines personnes en fin de carrière, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) réservée aux seniors inscrits à Pôle emploi n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la retraite ou l'allocation solidarité spécifique (ASS) pour ceux qui ont épuisé tous leurs droits au chômage. Plus intéressant encore, un senior retraité est autorisé à cumuler retraite et revenu d'activité professionnelle à condition que les deux ne dépassent pas la moyenne mensuelle des revenus d'activités des 3 derniers mois civils.L'âge de la retraite ne cesse d'être repoussé et nous vivons plus longtemps et en meilleure forme. De ce fait, les seniors sont encore nombreux dans les entreprises et on apprécie les compétences qu'ils ont acquis au fil des années. Ainsi, leur présence permet une transmission du savoir et du vécu de l'entreprise aux jeunes arrivants. De plus, les seniors sont stables et il en ressort une vraie valeur ajoutée car leur expérience est un atout indéniable. Ils maitrisent les techniques, ne coûtent pas plus cher qu'un jeune salarié et ils sont souvent plus patients et plus appliqués. Certains grands groupes ont bien pris conscience de la valeur de leurs compétences. A EDF, par exemple, la transmission des savoirs des seniors se fait par des binômes constitués d'un senior et d'un nouvel entrant. Orange adopte la même politique en faisant des seniors les tuteurs des alternants et des stagiaires. Danone, conscient de cet apport, a initié le programme Octave afin de sensibiliser toutes les équipes aux vertus de la diversité générationnelle. Pourtant, même si ces exemples sont convaincants, les seniors sont souvent confrontés à la défiance des Directions. Les entreprises recrutent peu de seniors et notre taux d'emploi de ceux-ci est inférieur à la moyenne européenne. Leur situation demeure encore bien difficile sur le marché de l'emploi.