L’emploi des cadres au plus haut-iStock-Antonio_Diaz

Un record en 2022

Rendue publique début avril, l’enquête annuelle de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) confirme les résultats du baromètre trimestriel publié en février dernier. Les intentions d’embauche de cadres étaient en nette progression au premier trimestre de l’année, malgré l’adynamie générale du marché de l’emploi à cette période. Après avoir battu des records en 2022, l’emploi des cadres en entreprises devrait continuer sur sa lancée en 2023.

308.300 embauches de cadres

Les entreprises françaises ont spécifiquement recruté 308.300 cadres en CDI ou CDD d’au moins un an en 2022. Cela représente plus de 30.000 embauches de plus qu’en 2021 sur la même période. S’ajoutent à cela 63.500 promotions internes recensées, un niveau encore inégalé, dont la tendance globale était plutôt à la baisse depuis 10 ans. Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et compte tenu des difficultés générales de recrutement à l’échelle européenne, Gilles Gateau, le directeur général de l’Apec, reconnaît que ces chiffres ont de quoi interpeller, notant un « potentiel peut-être pas assez exploité ».

Un niveau stable en 2023

L’Apec prévoit un volume d’embauches stable en 2023, avec 308.800 recrutements projetés. Ces prévisions placent la barre à un niveau relativement haut (10 % au-dessus de 2019). Les analystes de l’Apec temporisent toutefois en soulignant les incertitudes résiduelles qui entourent ces projections comme l’inflation, les conflits sociaux, l’instabilité ou encore la situation géopolitique. Toujours selon les données de l’Apec, le volume d’embauches en 2023 présenterait par ailleurs de fortes disparités selon les secteurs d’activités et les régions. Les services à forte valeur ajoutée (informatique, ingénierie-R & D, banque-assurance, conseil, etc.) devraient conserver leur progression alors que la construction, le commerce et l’industrie se contenteraient de « marquer le pas ». Côté géographie, seules 5 régions devraient s’en sortir avec de solides progressions et de nouveaux records : l’Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, Occitanie et Pays-de-la-Loire). Les autres territoires verraient quant à eux « leur volume de recrutements de cadres se contracter ».

Les jeunes diplômés

Si l’embauche des cadres seniors se formalise essentiellement dans le contexte de promotions internes, l’emploi des jeunes diplômés semble avoir le vent en poupe. Ainsi, début 2023, 88 % des jeunes diplômés avec un niveau Bac+5 occupaient un emploi douze mois après l’obtention de leur diplôme. Ce taux était de 85 % début 2020 et de 69 % pour les jeunes interrogés en 2021. Enfin, 68 % des jeunes diplômés interrogés début 2023 ont signé un contrat en CDI.