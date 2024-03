L’atelier parisien de Karl Lagerfeld sera mis aux enchères à 5,3 millions d’euros

Le logement de plus de 260 mètres carrés, offre une vue imprenable sur la Seine, dans le 7e arrondissement de Paris.

Avis aux passionnés de mode. Vous pouvez marcher sur les traces du couturier star Karl Lagerfeld en faisant l’acquisition de son appartement et atelier de création dans le quartier Saint-Thomas d’Aquin, au 17 Quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris. Le logement de plus de 260 mètres carrés, situé au troisième étage d’un immeuble de six étages datant de 1694, offre une vue imprenable sur les quais de Seine, les bouquinistes, le Jardin des Tuileries et le musée du Louvre. La photo visible dans l’annonce (voir en illustration principale) a toutefois été prise en hiver, lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles. La vue sera sans doute différente en été lorsque les arbres sont touffus.

L’intérieur est très épuré, offrant des lignes dépouillées. Le style avant-gardiste du logement avec ses panneaux en verre sablé est le reflet de l’esthétique visionnaire du célèbre couturier. L’appartement comprend bien évidemment un dressing où Karl Lagerfeld aimait à entreposer ses collections de vêtements dernier cri mais aussi une imposante bibliothèque, le couturier étant un fervent lecteur. « Je ne peux pas vivre sans livr e», déclarait-il. Il a même ouvert sa propre bibliothèque en 1999 consacrée à des ouvrages dédiés à la photographie, à l’architecture, au design, aux jardins et à la mode. Comptez 13.760 € pour les charges annuelles de copropriété.

L’appartement est mis aux enchères le 26 mars à 10h à la Chambre de commerce et d’industrie, à Paris, par Paris Notaires Services. La mise à prix est de 5.300.000 euros,. soit plus de 20.000 euros le mètre carré. Un tarif un peu supérieur au prix du marché qui s’élève plutôt autour de 18.000 euros, selon Meilleurs Agents. Reste à savoir si la popularité du célèbre couturier fera monter les enchères très rapidement. Des visites sont organisées sur rendez-vous le 13 mars de midi à 14 heures.

Les candidats intéressés qui souhaitent enchérir sur place, doivent déposer leur candidature sur site, une heure avant le début de la vente avec une consignation de 1.060.000 €. Pour ceux qui veulent enchérir à distance, par téléphone par exemple, il est nécessaire de s’inscrire à contact-encheres@paris.notaires.fr.