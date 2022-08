L’assurance décès vie entière : principe et fonctionnement

Peu connue, l’assurance décès vie entière offre de nombreux avantages. Décryptage.

Assurance décès vie entière vs assurance-vie

Contrairement à l’assurance-vie, qui est un produit d’épargne, l’assurance décès est un contrat d'assurance prévoyance. Dans le cadre d’un contrat d’assurance décès temporaire, le souscripteur paie des primes régulières à un assureur jusqu’à une date fixée au contrat. Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie entière, les primes sont versées jusqu’à son décès. À ce moment-là, l’assureur devra verser un capital aux bénéficiaires du contrat. Dans le cadre d’une assurance-vie « classique », les fonds peuvent être attribués à l’assuré au terme du contrat, si ce dernier est encore en vie. Peu importe la date de la mort de l’assuré, l’assurance décès vie entière prévoit une attribution systématique des fonds aux bénéficiaires du contrat. L’assurance décès vie entière est donc généralement souscrite à des fins de succession.

Assurance temporaire décès vs assurance décès vie entière

L’assurance décès vie entière se distingue de l’assurance temporaire décès de plusieurs manières. Contrairement à la première, l’assurance décès vie entière ne tient pas compte de l’âge de l’assuré au moment de la souscription du contrat. L’élément essentiel demeure le capital fixé. De plus, elle n’est pas à fonds perdus. L’assurance temporaire décès est en effet souscrite sur une durée prédéterminée. Si le souscripteur est encore en vie à la date de fin du contrat, l’ensemble de ses cotisations sont perdues. Enfin, l’assurance décès vie entière coûte plus cher qu’une assurance décès temporaire. L’aléa (le décès) est certain puisque, sauf rachat avant terme, le contrat prend fin au moment du décès de l’assuré.

Bâtir le capital prévoyance

Le souscripteur fixe le montant du capital qui sera versé aux bénéficiaires du contrat au moment de son décès. Il s’engage à verser une ou plusieurs primes à l’assureur. Le nombre de versements dépend de la formule de contrat sélectionnée. Par exemple, un contrat décès vie entière à prime unique implique le versement d’une seule prime alors qu’un contrat décès vie entière à primes temporaires nécessite le versement d’un nombre de primes déterminé par avance sur une période donnée. Pour ce qui est du contrat d'assurance décès vie entière à primes viagères, les primes sont versées sur une base régulière jusqu’au décès de l’assuré. Si le calendrier et le rythme des versements sont inscrits au contrat, le souscripteur peut à tout moment cesser ses versements. Cela affectera cependant la valeur du capital garanti.

La clôture du contrat

Bien que le nombre de primes varie selon la formule sélectionnée, la fin du contrat intervient généralement au moment du décès de l’assuré. Si le contrat comporte une clause de rachat, l’assuré peut cependant récupérer une partie ou l’intégralité de son capital versé. Le rachat total entraîne la clôture définitive du contrat.