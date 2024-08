L'Allocation de rentrée scolaire-iStock-Valerii Apetroaiei.jpg

Une aide précieuse pour la rentrée

L'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide financière destinée à soutenir le financement des études de vos enfants. Le montant de cette aide à la scolarité varie en fonction du niveau d'éducation de l’enfant (primaire, collège ou lycée). Versée par la CAF, cette allocation est soumise à des conditions de ressources. Chaque année, environ 3 millions de parents bénéficient de cette aide pour la rentrée scolaire. En 2024, le montant de l'ARS varie entre 416,40 euros et 454,60 euros selon l'âge de l'enfant. L’Allocation de rentrée scolaire sera versée le 20 août 2024, avec un versement anticipé pour les résidents de Mayotte et de la Réunion. Pour les enfants de plus de 16 ans, une déclaration auprès de la CAF est nécessaire pour recevoir cette prime.

L’ARS versée sous conditions de de ressources

La prime de rentrée scolaire 2024 est destinée aux parents d’enfants nés entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 inclus. Il est important de noter que l’âge de l’enfant retenu pour déterminer le montant de l'allocation correspond à celui qu'il aura au 31 décembre de l’année du versement. Par ailleurs, les élèves de maternelle ne sont pas éligibles à l’allocation de rentrée scolaire, qui concerne uniquement les enfants âgés d’au moins 6 ans ou entrant en CP. Pour l’allocation de rentrée scolaire 2024, les revenus pris en compte sont ceux de l’année 2022. Si vous dépassez légèrement les plafonds, une allocation proportionnelle appelée « ARS différentielle » peut vous être versée. Pour les parents d’un seul enfant, le plafond de revenus est de 27 141 euros. Puis il passe à 33 404 euros pour 2 enfants à charge, 39 667 euros pour 3 enfants à charge, 45 930 euros pour 4 enfants à charge. Ensuite il faut compter 6 263 euros par enfant supplémentaire.

Des astuces pour économiser à la rentrée

En plus de l’Allocation de rentrée scolaire, il est possible de réaliser de précieuses économies à la rentrée grâce à quelques astuces. Par exemple, la seconde main est un moyen efficace de protéger son porte-monnaie à la rentrée. En effet, si certaines fournitures ne se réutilisent pas, ce n’est pas le cas des livres, des cartables, des trousses etc. Les parents peuvent aussi être à l’affût des promotions dans les magasins afin d’acheter au meilleur moment. Par ailleurs, certaines entreprises proposent des avantages à leurs salariés dont il serait dommage de se priver. Enfin, il est possible de se tourner vers certaines associations comme Emmaüs ou le Secours populaire ou encore d’acheter groupé avec d’autres parents d’élèves afin de réduire les prix des fournitures.