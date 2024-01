L'aide de l'Etat pour un chauffage connecté-iStock-RossHelen.jpg

Quels sont les avantages du thermostat programmable ?

Dans sa version originelle, le thermostat régule la température d’une habitation ou d’appareils dont la température est variable. Relié au système de chauffage du logement, il permet de le maintenir à température constante. Connecté, il devient programmable à distance via un téléphone ou un ordinateur. Ce type de thermostat permet ainsi de régler la température du logement depuis l'extérieur, adaptant la consommation en énergie, au plus proche des besoins réels...Pièce par pièce, en fonction de la météo, des horaires de présence des habitants, ou encore de la modulation des tarifs de l’énergie. D’après l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), équiper son logement d'un thermostat programmable connecté permet de réduire sa facture de chauffage jusqu’à 15 %.

Comment bénéficier du coup de pouce financier ?

Alors que selon un décret publié au Journal officiel le 8 juin 2023, tous les logements devront être équipés, à partir du 1er janvier 2027 d’un « système de régulation automatique de la température de chauffage par pièce », le gouvernement français a mis en place un dispositif permettant d’aider les ménages à s’équiper de l’outil ad’hoc. Pour être éligible à l’aide, il suffit de faire installer un thermostat programmable connecté dans son logement entre le 1er décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Le coup de pouce est accessible à tous, propriétaire ou locataire, quel que soit le niveau de ressources. Les seules conditions sont que le système de chauffage du logement soit individuel et non collectif, et que le système soit installé par un professionnel signataire de la charte « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce ». Le montant de l'aide dépend de la taille totale de la surface chauffée ; à savoir : Pour une surface inférieure à 35 m2 : 260 euros Entre 35 et 60 m2 : 312 euros Entre 60 et 70 m2 : 364 euros Entre 70 et 80 m2 : 416 euros, Entre 90 et 110 m2 : 520 euros, Entre 110 et 130 m2 : 572 euros Plus de 130 m2 : 624 euros. Pour percevoir l’aide, il faudra fournir une attestation sur l’honneur de conformité remise par le professionnel à la fin des travaux, et une facture décrivant le système de régulation de la température et son niveau de performance. Le montant de la prime est versé au bénéficiaire par virement ou par chèque, ou directement au professionnel qui le déduit de sa facture finale.