Pour lutter contre l’inflation et l’augmentation des prix du carburant, certaines régions ont mis en place une aide financière afin de convertir son véhicule au bioéthanol.

L'aide de certaines régions à l'achat d'un boîtier bioéthanol - iStock.com / PollyanaVentura

Les avantages du bioéthanol

Le bioéthanol est un biocarburant d’origine végétale, composé d’éthanol et produit grâce à la fermentation des sucres et de l’amidon de betteraves ou de céréales comme le maïs et le blé. Ce carburant présente deux avantages majeurs : son prix réduit et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Un litre de bioéthanol coûte environ 0,75 euro, contre plus de 2 euros pour l’essence sans plomb depuis la crise énergétique. L’utilisation de ce carburant végétal permet également de réduire de moitié ses émissions de CO2.

Le boîtier bioéthanol pour convertir son véhicule

Pour rouler au bioéthanol, les propriétaires de véhicule doivent installer un boîtier dédié. En effet 9 voitures sur 10 peuvent être converties au bioéthanol grâce à l’installation d’un boîtier Flexfuel. Il s’agit des voitures mises en circulation à partir de 2001, qui répondent à la norme Euro 3 ou plus (4, 5 ou 6) et qui roulent à l’essence et non au gasoil. Pour convertir sa voiture au bioéthanol, il faut donc l’équiper d’un boîtier Flexfuel qui va venir se fixer entre le calculateur moteur et les injecteurs. La pose se fait chez un garagiste et il faut compter entre 500 et 1 500 euros. Rouler avec ce carburant permettrait de réaliser une économie d'environ 650 € par an pour 13 000 km parcourus, d'après la Collective du bioéthanol. Entre janvier et mars 2022, plus de 9 000 conducteurs ont converti leur véhicule.

Les aides à la conversion dans certaines régions

Compte tenu de son avantage écologique et de la crise énergétique, certaines régions proposent des aides à la conversion de son véhicule. C’est notamment le cas des Hauts-de-France, du Grand Est, de la région PACA et de l’Île-de-France. Pour bénéficier de cette aide en Île-de-France, fixée à 500 euros, il faut répondre à plusieurs critères d’éligibilité qui sont les suivants : habiter sur le territoire ; être propriétaire de son véhicule ; avoir un véhicule dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 chevaux fiscaux et avoir converti son véhicule au bioéthanol entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. La région PACA propose une aide de 250 euros. Cependant, les conditions sont moins strictes car seule la situation géographique compte pour obtenir l’aide. La région Hauts-de-France finance 40 % du coût de l’installation du boîtier dans la limite de 400 euros. Pour être éligible, le véhicule doit avoir plus de 2 ans, et les ressources ne doivent pas dépasser 28 200 € annuels pour une personne seule et 42 250 € annuels pour un couple. Dans le Grand Est, l’aide peut atteindre 550 euros mais le véhicule doit avoir obligatoirement plus de 4 ans. L’Île-de-France prévoit l’installation de 30 000 boîtiers supplémentaires d’ici la fin 2022. Une aide dont le coût est estimé à environ 15 millions d’euros.