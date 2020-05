L'aide aux foyers les plus démunis

Pour certains Français, le confinement ; c'est la fin des sorties, du shopping, du coiffeur, de l'esthéticienne... La période serait donc presque propice à remplir son bas de laine ! Malheureusement, pour les ménages les plus modestes, le confinement, c'est plutôt la fin des cantines scolaires, de certaines aides alimentaires, des chèques restaurant...Ainsi qu'un manque à gagner sur le salaire net, lorsque l'on est au chômage partiel. Pour ces familles ou ces étudiants, il est encore plus difficile de joindre les deux bouts durant la crise sanitaire du Covid-19. Pour les y aider, le gouvernement à mis en place le versement d'une prime exceptionnelle.

Qui est concerné par cette prime exceptionnelle ?

Quelles sont les modalités de cette aide ?

Le gouvernement a décidé que ce coup de pouce ponctuel serait accordé aux familles les plus précaires. Les personnes éligibles sont celles qui bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'aide au logement. Le Gouvernement souhaite focaliser son attention sur les foyers avec enfants et les étudiants précaires. Les foyers concernés seraient au nombre de 4,1 millions, comprenant environ 5 millions d'enfants. L'enveloppe totale de cette aide est estimée à un milliard d'euros.Le montant versé par l'Etat sera dépendant de la composition du foyer et du statut des bénéficiaires. Les allocataires du RSA et de l'ASS se verrons ainsi verser un montant de 150 €, majoré de 100 euros par enfant. Les bénéficiaires de l'aide au logement, qui, par contre ne sont éligibles ni au RSA, ni à l'ASS recevront une aide de 100 euros par enfant. L'aide sera versée en une seule fois dans le courant du mois de mai. Les bénéficiaires n'auront aucune démarche à entreprendre. La prime devrait être directement versée sur le compte bancaire des bénéficiaires, par la caisse d'allocations familiales, comme c'est déjà le cas pour la prime de Noël ou l'allocation de rentrée scolaire. Les caisses de Msa et Pôle emploi pourront aussi intervenir dans le processus de versement de cette prime. S'agissant d'une aide relevant de la solidarité nationale, elle est entièrement prise en charge par l'Etat. Cela signifie qu'elle peut parfaitement se cumuler avec d'autres initiatives prises au plan local. Certaines villes, par exemple, ont d'ores et déjà mis des aides en place, à l'instar de la ville de Paris. La Mairie de la capitale verse en effet une aide de 50 à 150 euros aux ménages les plus modestes, en s'appuyant, pour appliquer son barème, sur le tarif qui est appliqué pour la cantine scolaire.