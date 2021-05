Alors que Joe Biden, à l'occasion de son sommet virtuel sur le climat du 22 avril dernier, appelait le monde à "l'action", les Eurodéputés ne sont pas arrivés les poches vides ! Ils ont en effet annoncé être parvenus à un accord ambitieux visant à réduire d'ici 2030, « d'au moins 55 % », les émissions de gaz à effet de serre, au sein de l'UE. À savoir que la période de référence pour appliquer la réduction est l'année 1990.

L'accord européen pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre / iStock.com - Animaflora

Un accord arraché dans la douleur, à la veille du sommet

Une étape avant la neutralité carbone

Un nouvel espoir de coopération transatlantique ?

Si l'obtention de l'accord avant le sommet international était primordiale pour l'UE, qui souhaite se poser en leader mondial de la transition écologique, il faisait l'objet de débats houleux depuis plusieurs mois. Les dirigeants des 27 pays de l'UE avaient en effet annoncé s'être entendus, en novembre dernier, sur une réduction de 55 %, mais les Eurodéputés, eux, réclamaient une baisse d' «au moins 60 %». Quatorze heures de négociations auront donc été nécessaires pour que les Eurodéputés et les Etats de l'Union européenne statuent, in fine, sur une réduction nette de «55/57 %». Bien qu'accouché dans la douleur, l'accord a été relayé avec enthousiasme par différents membres de la Commission européenne. Frans Timmermans, le vice-président chargé du «Pacte vert», a par exemple souligné que « l'accord renforce notre position dans le monde comme un leader du combat contre la crise climatique », tandis que Joao Pedro Matos Fernandes, le ministre portugais de l'Environnement - dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE - s'est félicité du « signal fort [adressé] au monde entier », et a considéré que l'objectif de l'UE est « gravé dans le marbre ».Cette réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 est un premier pas vers la neutralité carbone que vise l'UE à échéance de 2050. « Notre engagement politique à devenir le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050 est désormais également juridique », a ainsi précisé sur Twitter, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.Au lendemain du sommet international, Pascal Canfin, le député européen, qui est aussi président de la commission environnement au Parlement européen, répondait au magazine Challenge sur la question de l'importance de la coopération transatlantique, pour faire changer d'échelle la transition énergétique. L'arrivée de Joe Biden au pouvoir semble avoir redonné de l'espoir à l'UE, Pascal Canfin précisant avec une pointe d'humour « Avec Donald Trump, on ne risquait pas d'être embêtés sur le leadership climatique... Avec Joe Biden, nous pouvons l'être et c'est tant mieux car c'est comme ça que nous allons gagner la bataille à l'échelle mondiale. Ce sera à la fois une coopération et une course de vitesse ». Mais aussi de souligner les engagements pris par l'administration Biden : « les États-Unis devaient afficher au moins 50% de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2030. Pari gagné puisque l'annonce a été de 50/52 %. Les États-Unis sont désormais sur une trajectoire proche de celle de l'Europe qui est à 55/57% ».