Jeff Bezos s’offre une villa à 62 millions d’euros sur une île artificielle

Le fondateur d’Amazon aura notamment pour voisine la fille de Donald Trump, sur une île surnommée le «bunker des milliardaires», près de Miami.

L’empire immobilier de Jeff Bezos s’agrandit. Le fondateur d’Amazon vient de s’offrir une villa à 68 millions de dollars (près de 62 millions d’euros), selon Zillow, un site d’annonces immobilières , confirmant une information de Bloomberg. Un prix très au-dessus de sa valeur estimée à un peu plus de 41 millions de dollars (37 millions d’euros), si l’on en croit Zillow. Ce tarif reste, malgré tout, une «goutte d’eau» pour la troisième personnalité la plus riche du monde dont la fortune est estimée à 160 milliards de dollars, selon Forbes .

Disposant de trois chambres et de trois salles de bains, la demeure de plus de 833 m² se trouve au cœur d’Indian Creek. Située au nord de Miami Beach, dans la baie de Biscayne (voir ci-dessous), cette île artificielle, qui s’étend sur 119 hectares, est ultrachic et est placée sous haute sécurité. D’où son surnom de «bunker des milliardaires». L’accès à l’île, par la route ou par la mer, est ainsi contrôlé par 13 personnes, selon le Miam Herald . Plusieurs personnalités réputées y ont acheté de luxueuses propriétés comme l’investisseur milliardaire Car Icahn, le couple de célébrités désormais divorcé Tom Brady et Gisele Bündchen ou encore la fille de l’ancien président américain Donald Trump, Ivanka et son mari Jared Kushner .

Cette nouvelle acquisition vient gonfler le portefeuille immobilier de Jeff Bezos, estimé à plus de 530 millions de dollars. Le fondateur d’Amazon a acheté pas moins de 14 propriétés ces 23 dernières années. Ses demeures basées à New York, Washington, en Californie ou au Texas, valent de 4 à 14,5 millions d’euros. Le milliardaire américain possède ainsi une ancienne propriété de Jack Warner, fondateur de Warner Bros, à Los Angeles, un penthouse à New York pour 80 millions de dollars , un ranch de 500 hectares ou encore un domaine privé à Hawaï, sur l’île de Maui, qui s’étend sur plus de 5 hectares. Une villa de 750 m² qui a coûté la bagatelle de 69 millions d’euros. Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg possède également des propriétés à Hawaï, deux exactement, dont une de plus de 240 hectares, acquise pour la modique somme de 46 millions d’euros.