Jeff Bezos au secours de la planète

L'homme le plus riche du monde et patron d'Amazon Jeff Bezos a annoncé la création d'une fondation dont le but est de lutter contre le réchauffement climatique. Certains y voient une façon de verdir son image et de compenser l'impact négatif d'Amazon sur l'environnement.

La "Bezos Earth Fundation" au secours de la planète

Une démarche calculée pour certains

Après Bill Gates et Warren Buffet entre autres, c'est au tour d'un autre milliardaire américain de mettre sa fortune à contribution. Jeff Bezos a en effet récemment fait savoir qu'il allait créer sa propre fondation afin de mettre en place des actions visant à lutter contre le réchauffement climatique. Dotée d'une enveloppe de 10 milliards de dollars à son lancement, la Bezos Earth Fundation est pour l'heure totalement financée sur les deniers personnels de l'homme le plus riche du monde. Cela fait plusieurs mois à présent que le patron d'Amazon cherchait à placer une partie de son immense fortune - estimée à plus de 130 milliards de dollars - au service d'une bonne cause. Il a pour cela demandé l'avis de ses milliers de followers sur Instagram et Twitter sur la meilleure manière d'y parvenir. Et parmi les idées qui ont été proposées par une majorité de personnes, celle de la lutte contre le réchauffement climatique s'est imposée. Bezos a dans la foulée donné des premières pistes sur les actions que mènera sa fondation, à savoir essentiellement des dons envers des entreprises de toutes tailles, des ONG et des associations qui œuvrent pour la préservation de la planète. Il s'agirait ainsi bien de dons philanthropiques et non d'investissements.Beaucoup d'observateurs sont pour le moins sceptiques quant à la démarche désintéressée de Jeff Bezos, lui reprochant de vouloir verdir son image avec la création de sa fondation. Car le fait est qu'un nombre important d'employés d'Amazon ont critiqué l'impact environnemental particulièrement néfaste de l'activité du géant mondial de l'e-commerce, générant plus de 40 millions de tonnes de CO2 par an. En septembre 2019, le patron de la firme a réagit en annonçant qu'un vaste plan baptisé "Climate Pledge" engagerait l'entreprise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Plus de 100 000 camions 100% électrique ont ainsi été commandés pour assurer les livraisons aux clients américains et les datas centers de l'entreprise seront alimentés par davantage d'électricité d'origine renouvelable. En dépit des critiques, Jeff Bezos poursuit ce qu'il avait entrepris en 2018 lorsqu'il avait alors donné 2 milliards de dollars en faveur des sans-abris américains et de la création d'un réseau d'écoles Montessori. Cette fois, c'est bien la protection de l'environnement qui est au cœur des préoccupations de l'homme le plus riche du monde qui a fait coup double d'une part en engageant ses fonds personnels dans cette nouvelle initiative et d'autre part en définissant une nouvelle politique environnementale plus vertueuse pour Amazon.