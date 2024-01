«Je fais un barbecue avec eux»: cette drôle d’idée pour expulser des squatteurs

Plutôt que d’attendre l’intervention de la police pour expulser les squatteurs, des passants interrogés par un youtubeur préfèrent se débrouiller seuls, parfois de manière délicate.

Les squats sont rares mais empoisonnent la vie des Français . L’attente est souvent longue avant de récupérer son logement. De quoi exaspérer plus d’un propriétaire qui ne comprend pas pourquoi la loi protège à ce point les fraudeurs. Un youtubeur, suivi par 36.000 personnes , a réalisé un micro-trottoir pour demander aux Français ce qu’ils feraient s’ils se retrouvaient nez à nez avec des squatteurs chez eux. Les avis sont partagés entre « appeler la police » et « les déloger eux-mêmes ».

Le premier est la solution à adopter. Les propriétaires doivent déposer plainte au commissariat le plus proche puis déposer une demande d’expulsion auprès du préfet et non pas du maire . Deux conditions sont requises : prouver qu’il s’agit bien de leur résidence principale ou secondaire - un comble pour les propriétaires qui estiment que ce n’est pas à eux d’avoir à prouver que le bien occupé est le leur - et démontrer que l’occupation est illicite. « Si ces conditions sont réunies, nous n’aurons aucun problème à répondre positivement et à procéder à l’expulsion comme le prévoit la loi », assure un préfet. Et depuis trois ans, la procédure a été réduite à...trois jours . Concrètement, le préfet dispose de 48 heures pour répondre à votre demande. S’il la valide, les squatteurs ont 24 heures pour partir avant d’être expulsés. S’il la refuse, le préfet devra motiver son refus. En théorie. Car souvent l’expulsion peut prendre plus de temps - plusieurs jours voire semaines - surtout s’il y a des enfants parmi les squatteurs.

Lourde amende pour les impatients

C’est pourquoi certains Français préfèrent se débrouiller eux-mêmes ou de faire appel à leurs proches. « J’en parle autour de moi, j’essaie de trouver des gros bras pour les dégager », confie une jeune femme au youtubeur. « Je fais appel à des potes et je les mets dehors », ajoute un autre passant. Des solutions simplistes mais souvent peu réalistes et surtout illégales. Un propriétaire qui se fait justice lui-même, même pour l’occupation illicite de son logement, risque trois ans de prison et 45.000 euros d’amende .

Alors, une passante, qui avait pensé dans un premier temps, à appeler la police pour expulser les squatteurs, s’est rabattue sur une idée plutôt déconcertante. « Je fais un barbecue , une petite raclette », propose-t-elle. Là aussi, l’idée semble peu réaliste mais ce serait pour mieux les mettre en confiance, avant de prendre la solution qui s’impose, pour elle: « Après, je les invite à partir de chez moi », explique cette passante qui ajoute « gentiment ». Pas sûr que cela suffise pour faire partir des gens qui soit sont de mauvaise foi, soit ont un besoin urgent de logement.