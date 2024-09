«J’ai racheté un logement dans mon collège»: comment ce pensionnat royal renaît de ses cendres

L’ancien pensionnat royal de Juilly, en Seine-et-Marne, qui a été fermé en 2012, renaît de ses cendres. Il va être transformé en 217 logements dont certains ont été achetés par d’anciens élèves. L’un d’entre eux s’est confié au

« J’ai passé une partie de ma scolarité ici et j’achète un logement dans mon ancien collège. J’attends la livraison des appartements en juin 2025 pour y passer un week-end ». Une petite dizaine d’anciens pensionnaires, qui ont passé leur scolarité au Pensionnat Royal de Juilly, en Seine-et-Marne (77), juste derrière l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, s’est empressée d’acheter l’un des 217 logements qui verront le jour en juin 2025 dans l’ancien collège privé catholique, fondé en 1638 sur ordre de Louis XIII.

Pendant 400 ans, des générations d’élèves se sont succédé entre les murs de cet établissement qui a fermé ses portes en 2012, après plusieurs années de difficultés financières. Parmi les illustres élèves qui ont fréquenté les lieux on note La Fontaine, Montesquieu, le frère de l’empereur, Jérôme Bonaparte, Claude Brasseur, Michel Polnareff mais aussi une figure plus sombre, celle du criminel Jacques Mesrine . « Il est loin le bon temps de Juilly …», écrivait-il avec une pointe de nostalgie, depuis sa prison, à son ami Jean-Jacques Debout à propos de ses années de scolarité au Pensionnat de Juilly.

« Les anciens élèves sont attachés à leur ancien pensionnat . Ils gardent plein de souvenirs en tête. Certains ont fait les 400 coups dans cet établissement. Quelques élèves ont construit un radeau pour rejoindre une petite île juste à côté et ont séché les cours », explique Marine Boyer, responsable marketing chez Histoire & Patrimoine, la société à l’origine de cette rénovation d’ampleur. Julien Dufour fait partie des anciens élèves qui ont décidé d’investir dans un logement dans leur ancien collège. « Je suis resté au pensionnat de Juilly de 1984 à 1988, de la quatrième à la première. On garde toujours un souvenir ému de ces années-là. Durant les vingt années qui ont suivi, dès qu’on se croisait entre anciens élèves, le reste de l’humanité n’existait plus, on se racontait nos souvenirs. Pendant le Covid, je regardais des vidéos sur Youtube sur Juilly et je suis tombé sur l’annonce d’Histoire & Patrimoine qui évoquait la réhabilitation du collège et de la possibilité d’acheter un logement », explique-t-il.

Un investissement locatif

Il a fait l’acquisition d’un appartement de 25 mètres carrés. « Je vais le mettre en location mais avant de le louer, je vais prendre trois/quatre jours pour dormir sur place. Et entre deux locataires, je viendrai ici me reposer dans ça cadre bucolique et profiter du parc », se projette-t-il. Julien Dufour a récemment visité les lieux et a retrouvé l’odeur du jardin et la pierre qui ont marqué son enfance. « Quand j’y suis retourné, j’ai eu des flashs de tranches de vie. Le terrain de foot qui est une forêt vierge aujourd’hui notamment. J’ai eu le souvenir du plus beau but que j’ai marqué. J’avais oublié aussi tous ces avions qui passent au-dessus de nos têtes. À mon époque, quand Le Concorde passait, on s’amusait à ouvrir les fenêtres 5 minutes avant en prétextant qu’il faisait trop chaud pour avoir une récréation et le voir défiler sous nos fenêtres », se rappelle-t-il, avec une pointe d’émotion dans la voix.

Certains appartements auront vu sur le fameux lac où des élèves partaient faire l’école buissonnière. Et aussi sur le pigeonnier qui va être retapé. C’est le cas du logement de Julien Dufour. Il prend place à quelques dizaines de mètres de son ancien dortoir, où il dormait lorsqu’il était en classe de seconde. Parmi les logements, qui vont du T1 au T4, figure un deux-pièces érigé dans l’ancienne salle de réception. Un lieu patrimonial composé de boiseries d’époque et de menuiseries d’origine ainsi que de peintures datant du 18e siècle, qui servira désormais de pièce principale au futur logement, une fois les peintures restaurées.

25 millions d’euros de travaux

« Le bâtiment s’est très rapidement dégradé depuis sa fermeture en 2012. La mairie appelait au secours. Chaque année qui passait, mettait en péril ce lieu. Histoire & Patrimoine sauve le patrimoine français et l’inscrit dans la politique du logement », explique Agnès Rouffiac, directrice générale adjointe chez Histoire & Patrimoine. « Nous avons eu pas mal de mauvaises surprises. La mérule avait infesté certaines parties ainsi que des parasites. Il y avait aussi des infiltrations d’eau », relève Faustine Cailleux, responsable travaux. Des travaux dont le coût s’élève à 25 millions d’euros.

Il ne reste plus que 4 logements à vendre dans le plus ancien pensionnat de France. Comptez 137.000 euros pour un studio. La quote-part des travaux représente 65% du prix. Le pensionnat de 10.000 mètres carrés fait l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques. « La Drac (NDLR direction régionale des affaires culturelles) suit le projet. Des matériaux nous sont imposés donc le prix est plus élevé que pour un logement neuf. Là où une construction neuve serait à 2000 euros le mètre carré, nous, on est à 4000 », explique Faustine Cailleux.