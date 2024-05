Investir dans les forêts et GFI : une performance de 5,20 % en 2023 !

Crédit photo : 123RF

La Safer vient de publier son étude sur le prix des terres en 2023. Le prix des forêts est en hausse pour la troisième année consécutive, enregistrant une meilleure performance que celle du livret A ou encore des fonds en euros de l'assurance vie avec 5,20 % en 2023.

La conjoncture en 2023

Si le prix moyen du bois est stable en 2023, deux tendances s'opposent : d'un côté, la progression du chêne de 3 % (après + 49 % en 2022) et celle de 6 % du hêtre et d'autre part, la baisse du prix de tous les résineux (- 10 % pour le pin maritime, - 19 % pour le sapin, - 14 % pour l'épicéa et - 11 % pour le pin sylvestre).

Le marché des forêts est constitué de forêts acquises dans un objectif d'exploitation forestière ou pour d'autres usages lucratifs ou non (chasse, bois de chauffage, agrément). Il comprend les ventes d'1 ha ou plus, comportant au moins 80 % de surfaces de bois, taillis, futaies et résineux.

Le prix des forêts est en hausse pour la troisième année consécutive

En 2023, le nombre total de ventes est en léger repli (- 0,8 %) et les forêts de moins de 10 ha représentent la quasi-totalité des ventes réalisées (89 % des transactions). En revanche, les ventes de grands massifs supérieurs à 100 ha accusent un net recul en nombre de transactions (- 25,9 %), surface (- 19,3 %) et valeur (- 13,6 %).

Le repli du nombre de transactions concerne l'ensemble des régions à l'exception de l'Est (+ 4,3 %), du Nord-Bassin parisien (+ 1,8 %) et dans une moindre mesure du Massif central (+ 1 %).

Les personnes morales privées non agricoles représentent 18 % des surfaces du marché (+ 3 points), confirmant leur appétence pour la forêt en tant que produit d'investissement de long terme et de diversification.

En 2023, les prix des forêts augmentent de + 5,2 % et enregistrent ainsi une croissance pour la troisième année consécutive, après une hausse de 4,2 % en 2022 et de 2,8 % en 2021, due à la reprise post-Covid. Le prix moyen d'un hectare s'établit désormais à 4.750 euros, variant de 720 euros/ha à 14.750 euros/ha. Cette hausse est portée par les forêts de plus de 25 ha qui bondit de 10,3 % en 2023, après avoir augmenté de 10,2 % en 2022, atteignant ainsi un nouveau record, à 5.800 euros/ha. En revanche, le prix des forêts de 1 à 10 ha reste assez stable (+ 0,4 % à 3 530 euros/ha) après une baisse de 5,8 % en 2022, alors que le prix des forêts de 10 à 25 ha décroît de 12 % année (contre 3 % de hausse l'an passé).

Comment investir dans les forêts ?

Choix du type de forêt, emplacement, exploitation, vente et distribution du bois ... investir dans les forêts ne s'improvise pas. Le GFI (groupement forestier d'investissement) est un dispositif qui permet aux épargnants d'investir dans la forêt tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

Acheter des parts de GFI revient à acquérir une partie du patrimoine forestier du groupement et permet de recevoir une quote-part des revenus issus de son exploitation. L'acquisition et l'exploitation des forêts sont déléguées à des professionnels, déchargeant ainsi l'épargnant de tout souci de gestion.

L'acquisition de parts de GFI éligibles à la loi IR/PME permet une réduction d'impôt de 18 % du montant investi dans la limite de 50.000 euros pour un célibataire et 100.000 euros pour un couple. En contrepartie, il faut conserver les parts au moins 5 ans.

Les parts de groupement forestier sont soumises à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), mais bénéficient d'un abattement de 75 % (en contrepartie d'une durée de blocage des parts).

Enfin, les parts de GFI bénéficient d'un abattement de 75 % sur les droits de donation et de succession (en contrepartie d'une durée de blocage des parts).