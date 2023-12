Investir dans le design, une bonne idée agréable !-iStock-Matike.jpg

Un investissement confortable et qui rapporte

Le mobilier et les objets design présentent un double avantage dans le cadre d’un investissement : les acheteurs en profitent dans la vie quotidienne et leur cote ne baisse pas, voire elle peut augmenter avec le temps. Ainsi, selon L’Express, en juin 2022, deux grandes tables destinées au réfectoire d’une résidence universitaire et créées par le designer Jean Prouvé sont parties pour la modique somme de 3,8 millions d’euros. Si le mobilier issu des mouvements Art nouveau et Art déco était prisé à la fin du 20e siècle, le mobilier d’après-guerre s’impose dans les intérieurs depuis une dizaine d’années. Ce succès s’incarne notamment par un intérêt marqué dans les salles des ventes pour les meubles et luminaires des designers français Jean Prouvé, Jean Royère, Charlotte Perriand ou encore du designer suisse Pierre Jeanneret. Certaines pièces peuvent ainsi partir à des centaines de milliers d’euros lors des ventes.

Les productions en série et les noms moins connus

Le mobilier design n’est pas à la portée de toutes les bourses, il suffit pourtant d’une ou deux belles pièces chinées sur les sites de revente en ligne ou aux puces pour offrir un peu plus de cachet à un intérieur tout le valorisant. Les iconiques chaises de Philippe Starck, initialement conçues pour les espaces hôteliers, sont des objets à l’esthétique léchée et accessibles à moindre coût, dans la mesure où ils ont par la suite été produits en série. Les investisseurs disposant d’un budget restreint mais nourrissant de grandes ambitions ont également tout intérêt à se tourner vers des designers peu connus sur le marché international, dont la cote augmente progressivement. Selon les experts, s’il n’est guère possible de prédire le succès d’un designer dans le futur, il convient de miser sur des noms qui ont réussi à créer leur propre univers, disposent d’une signature reconnaissable et d’un solide catalogue de belles pièces.

Les astuces pour dénicher la perle rare

Si les objets design se négocient en grande partie dans les maisons de vente aux enchères, il est possible d’en dénicher ailleurs – et à faire, si l’on dispose d’un peu de temps et de patience, de vraies bonnes affaires. En seconde main, une pièce est estimée selon sa rareté, sa demande, son état et la connaissance du vendeur en la matière. Les plateformes de revente de meubles design, comme le site Selency, ont essaimé en ligne ces dernières années. Pour ce qui est des enchères physiques, la Gazette Drouot recense les ventes aux enchères qui ont lieu tout au long de l’année en France. Certaines maisons comme Piasa à Paris sont spécialisées dans les ventes de mobilier et d’objets design. Les Puces de Saint-Ouen ou encore les Puces du Canal, à Lyon sont également très prisées. Enfin, les braderies comme celle de Lille ou d’Amiens, ainsi que les brocantes spécialisées peuvent réserver de belles surprises.