Investir dans le casque du futur

Alors que les motos représentent seulement 2% du trafic routier en France, 43% des blessés graves et 22% des personnes décédées d'accidents de la route sont des conducteurs de moto, d'après les chiffres de 2017 de la Sécurité Routière. La sécurité des motards est donc primordiale, passant de façon évidente par un casque de qualité, permettant d'assister les blessés inconscients. Voici ce que propose KSH, avec son casque connecté au téléphone.

iStock-Dmitry Belyaev

Le casque KSH, entre style et sécurité

Un casque pour la mobilité urbaine

En pleine recherche d'investisseurs

Détection de chute Avec ce nouveau casque proposé par KSH, les motards bénéficieront d'une technologie embarquée et brevetée de pointe. Le système à l'intérieur du casque permet notamment de détecter une chute en fonction de 3 axes spatiaux, la détection étant la première étape dans l'assistance proposée par cet accessoire de première nécessité. Assistance vocale et connectivité Dès que le conducteur se trouve dans une position anormale, il est interrogé par le système d'assistance vocale. Cette technologie, accompagnée de la géolocalisation de la moto, permet notamment d'être guidé vers la station-service la plus proche. Mais son utilité réside surtout en sa capacité à appeler les secours grâce à un système de connexion Bluetooth, si le motard, une fois interrogé, ne semble pas apte à le faire seul. Grâce à l'assistance vocale, l'application peut également envoyer un message d'alerte à 5 personnes, précisant la géolocalisation, le groupe sanguin et les antécédents médicaux du blessé. Une technologie qui fait ses preuves Grâce à la détection de chute, l'assistance vocale, la connexion Bluetooth, le feu de signalisation intégré à l'arrière du casque rendant les conducteurs plus visibles et enfin, le système d'appel aux secours embarqué, le casque KSH pourrait bien sauver la vie de nombreux motards. La raison ? Les secours seront prévenus nettement plus vite, seulement 2 minutes après une chute contre 8 minutes sans le casque.KSH s'adresse surtout aux motards citadins, soucieux de leur sécurité sans en négliger l'apparence. Trois modèles sont attendus en fonction des budgets alloués : le modèle de base à 600€ comprendra le stop et l'assistant vocal intégré, la gamme au-dessus à 800€ permettra aussi de détecter les chutes tandis que le modèle haut de gamme à 1200€ aura toutes les fonctionnalités et pourra être personnalisé.Depuis le 7 septembre 2020, la marque KSH a lancé sa campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank afin de financer le premier cap de l'équipement, avec 20 000€. KSH espère attirer de nombreux investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels et conclure de nouveaux partenariats davantage sportifs, la majorité étant plutôt technologique actuellement.