Internet : l'UFC-Que Choisir lance une application pour mesurer la qualité de votre connexion mobile

L'application propose un test rapide et un test complet pour évaluer la qualité de sa connexion à l'Internet mobile. (illustration) (Pixabay / FirmBee)

Avec le lancement de l'application Queldébit, l'UFC-Que Choisir offre aux Français un outil individuel gratuit pour évaluer la qualité de sa connexion à l'Internet mobile. Mais l'appli a aussi un but collaboratif et servira à récolter des données et établir une carte de la qualité de la couverture réseau dans l'Hexagone.

L'UFC-Que Choisir a développé une application mobile, baptisée Queldébit, destinée à évaluer la qualité de l'Internet mobile. Lancée mardi 29 juin sur iOS et Android, l'appli a un double objectif : offrir un outil individuel aux utilisateurs mais aussi créer des cartes de couverture pour mettre en lumière la fracture numérique en France.

Un test rapide ou un test plus complet

« Grâce à une mobilisation massive des consommateurs qu'elle appelle de ses vœux, l'UFC-Que Choisir pourra ainsi rendre publiques des données permettant à la fois de comparer les opérateurs, et de faire toute la lumière sur l'état de la fracture numérique », explique l'association de consommateurs sur son site Web.

Sur Queldébit, les utilisateurs pourront opter pour un test rapide ou un test complet de leur Internet mobile. Le premier évaluera la latence ainsi que le débit en réception et en émission, tandis que le deuxième analysera la qualité de visionnage d'une vidéo et le chargement d'une page Web.

Le test complet aboutira grâce à un algorithme à la notation de la connexion mobile. Queldébit est la première application de « speed test » à proposer une telle notation. Chaque accès à l'Internet mobile sera ainsi noté de 1 à 10. En agglomérant les données, l'UFC-Que Choisir pourra par la suite analyser la qualité de la couverture réseau en fonction de la zone géographique, et ainsi mettre en lumière les opérateurs télécoms ne remplissant pas leurs promesses.